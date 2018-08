Vale Aktie: Gute Aussichten?

Liebe Leser,

letzte Woche hat Moritz von Betzenstein berichtet, dass es bei Vale nicht schlecht aussieht. Seine Analyse in der Zusammenfassung:

Der Stand! Obwohl es in den vergangenen Wochen durchaus einen angedeuteten Kursanstieg gab, konnte sich dieser dann doch nicht ganz vollziehen. Die Entwicklung! In den nächsten Wochen sollten bestimmte Kurshürden zu überwinden sein, so dass der charttechnische Aufwärtstrend wieder fortgesetzt werden kann. Die Analystenmeinungen!

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.