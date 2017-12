Vale Aktie: Der Gewinn war weiterhin rückläufig!

Liebe Leser,

Vale steckt mitten in dem Umstrukturierungsprozess, den die meisten Mitbewerber bereits abschließen konnten. Während der Umsatz aufgrund eines insgesamt attraktiven Marktumfeldes im 1. Halbjahr um 37% auf 15,8 Mrd $ zulegte, war der Gewinn weiterhin rückläufig. Besonders das 2. Quartal machte Vale einen Strich durch die Rechnung. Verantwortlich dafür war die hohe Volatilität des Eisenerzpreises. Im 3. Quartal ging es jedoch wieder bergauf. Wie BHP Billiton (2505) musste auch Vale in den vergangenen Jahren Rückstellungen in Milliardenhöhe bilden.

Zahlreiche Minen wurden verkauft

Grund dafür ist der Bento Rodrigues Dammbruch in Brasilien. Gemeinsam mit BHP wurde eine Eisenmine in Mariana unter dem Joint Venture Samarco betrieben. Der Dammbruch gilt als die größte Umweltkatastrophe der Geschichte Brasiliens. Der aktuelle Streitwert beläuft sich auf über 70 Mrd $. Darüber hinaus macht Vale die Abhängigkeit vom Eisenerzpreis zu schaffen. Während das 1. und 3. Quartal zufriedenstellend liefen, wurden im 2. Quartal nur 16 Mio $ verdient.

Vale trennt sich von zahlreichen Minen, darunter auch von der Stickstoff- und Phosphat-Mine in Cubatão, Brasilien, die an Yara International ASA für 255 Mio $ verkauft wurde. Auch die Nickelmine Vale New Caledonia (VNC) steht zum Verkauf. Positiv wird sich die Finanzierung des Nacala Corridor Projektes auf das 4. Quartal auswirken. Ende November hat Finanzvorstand Siani Pires den 2 Mrd $ schweren Vertrag mit den Projektinvestoren unterschrieben.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.