Vale A: Wie schnell geht es jetzt aufwärts?

Wer in den Rohstoffsektor investieren möchte, kommt an diesem südamerikanischen Unternehmen kaum vorbei. Die Aktie ist aus charttechnischer Sicht in den vergangenen Monaten in einen weiteren charttechnischen Aufwärtstrend gelaufen, der zwar Gewinnmitnahmen hervorbringt, aber dennoch eine Tendenz zum Kursanstieg aufweist. Die Notierungen sind zuletzt in einem Monat um mehr als 10 % nach oben geklettert. Seit Monaten kletterten die Kurse entlang ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.