Vale A Aktie: Massive Probleme – wichtig für Sie

Vale A ist in den vergangenen Tagen weiter nach unten gerutscht. Das prominente Unternehmen aus der Rohstoffbranche konnte allein am Montag die Vortagskurse nicht im Ansatz verteidigen und rutschte mit -3,4 % deutlich nach unten. Dies wiederum sollte ein Alarmsignal sein, meinen die charttechnischen Analysten. Denn: Die Aktie befindet sich nun wieder in einem kurzfristigen charttechnischen Abwärtstrend. Die Kurse rutschen Richtung ... Mehr lesen...

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.