Valartis-Aktionäre genehmigen an GV alle Anträge des Verwaltungsrates

Zürich (awp) - Die Generalversammlung der Valartis-Gruppe hat am Dienstag allen Anträgen des Verwaltungsrates zugestimmt. Unter anderem wurde der Vergütungsbericht in einer Konsultatipvabstimmung mit grossem Mehr angenommen, wie die Gesellschaft am frühen Mittwochmorgen mitteilte. Ausserdem genehmigten die Aktionäre eine Ausschüttung einer unveränderten Dividende von 20 Rappen pro Aktie sowie ein Aktienrückkaufprogramm bis zur kommenden Generalversammlung 2019 von bis zu 400'000 Aktien ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten