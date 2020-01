Vakrangee nimmt führende Stellung bei Initiative für finanzielle Integration im ländlichen Indien ein

Mumbai, Indien (ots/PRNewswire) - Grant Thorton veröffentlicht den Bericht"Financial Inclusion and Rural India - Banking & ATM Sector in India" (etwa:"Finanzielle Integration und das ländliche Indien - Der Banking- undGeldautomat-Sektor in Indien")Grant Thornton hat eine detaillierte Studie durchgeführt und einen Bericht zu"Financial Inclusion and Rural India - Banking & ATM Sector in India" (etwa:"Finanzielle Integration und das ländliche Indien - Der Banking- undGeldautomat-Sektor in Indien") veröffentlicht.Finanzielle Integration ist eine entscheidende Komponente, um die soziale Kluftzu schließen und gerecht verteiltes, robustes sowie nachhaltigesWirtschaftswachstum zu erzielen. Indien ist die weltweit siebtgrößteVolkswirtschaft mit über 1,2 Milliarden Einwohnern. Zwei Drittel der Bevölkerunglebt in ländlichen Ortschaften und Kleinstädten, die sich über 600.000 Dörferund 640 Bezirke verteilen.Durch die jüngsten Initiativen der Regierung und der RBI konnte auch in weitentfernten und entlegenen Gebieten Zugang zu finanziellen Dienstleistungengeschaffen werden. Private Akteure können als Business Correspondents (BC) undNicht-Kreditinstitute fungieren, um landesweit White-Label-Geldautomaten (WhiteLabel ATMs, WLA) einzurichten.Vakrangee ist als führender Akteur für die Förderung der finanziellen undsozialen Integration im ländlichen Indien aufgetreten. Die Höhepunkte undzentralen Beobachtungen des Berichts von Grant Thornton sind wie folgt: -- Vakrangee ist der wachstumsstärkste und drittgrößte WLA-Akteur imLand. Die öffentlich-rechtlichen Kreditinstitute besitzen einen 20%-igen Anteil am ländlichen ATM-Sektor. Der Anteil desPrivatsektors beläuft sich auf 9 %, beträgt jedoch 49 % fürländliche WLAs. Insofern sind WLAs im ländlichen Indien weiterverbreitet. Akteure wie Vakrangee besitzen mit 66 % den größtenAnteil im ländlichen Indien.- Vakrangee verfügt über 12.000 BC-Stellen, von denen sich 82 % imländlichen Indien befinden.- Im GJ 2018 eröffneten die BCs von Vakrangee 31,7 % aller Konten fürSpareinlagen (Basic Savings Bank Deposit Account, BSBDA), die inIndien insgesamt von BCs eingerichtet wurden.- Vakrangee belegt Rang 13 der größten Geldautomatenbetreiber inIndien. Im ländlichen Indien ist das Unternehmen nach SBI und TataIndicash jedoch der drittgrößte Geldautomatenbetreiber.- Im Vergleich zu Privatbanken, wie z. B. Axis Bank (1.905Geldautomaten), HDFC Bank (1.063 Geldautomaten) und ICICI Bank (760Geldautomaten), nimmt das Unternehmen eine führende Stellung ein.- Der Banking- und Geldautomaten-Durchsatz vom Vakrangee-Netzwerkbelief sich für das GJ 2019 (zum 31. Dezember 2019) auf 218Milliarden INR.Link zum Bericht von Grant Thornton: https://www.grantthornton.in/globalassets/1.-member-firms/india/assets/pdfs/financial-inclusion-in-rural-india-28-jan.pdfInformationen zu Vakrangee Limited (BSE: 511431) (NSE: VAKRANGEE)Vakrangee ist ein einzigartiges technologiegesteuertes Unternehmen, das sich aufden Aufbau des größten Netzwerks aus Einzelhandelsgeschäften im Bereich derletzten Meile in Indien konzentriert, um Bankdienstleistungen in Echtzeit,Geldautomaten, E-Governance, E-Commerce und Logistikdienstleistungen für dienicht bedienten ländlichen, semi-urbanen und urbanen Märkte bereitzustellen.Pressekontakt:Ammeet SabarwalChief Corporate Communications & Strategy Officerammeets@vakrangee.inVakrangee Limitedwww.vakrangee.inWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/133557/4505595OTS: Vakrangee LimitedOriginal-Content von: Vakrangee Limited, übermittelt durch news aktuell