Vakrangee meldet Geschäftszahlen für Q2GJ2019-20

- Gesamteinkünfte lagen bei 1.727.500.000 INR, ein Zuwachs von17,28 % im Quartalsvergleich- Gewinn nach Steuern lag bei 108.700.000 INR, ein Zuwachs von39,10 % im Quartalsvergleich- Insgesamt mehr als 21.000 NextGen Outlets, 8.500 davon bereitsin Betrieb und mehr als 12.500 in der EingliederungsphaseMumbai, Indien (ots/PRNewswire) - Vakrangee Limited (VL) hat seineungeprüften Geschäftszahlen für das am 30. September 2019 beendeteQuartal bekanntgegeben.Wichtigste Eckdaten - Q2GJ2019-20- Robuste Aufwärtsentwicklung der Finanzlage durch klaren Fokus aufWirtschaftlichkeit der Stores und Serviceaktivierung quer durch dasNetzwerk.- Gewinn nach Steuern stieg um 39,8 % im Quartalsvergleich, begründetdurch starke operative Leverage sowie den Einfluss niedrigererSteuersätze.- Starke operative Metriken - NextGen-Gesamtdurchsatz stieg um ~17 %und Anzahl Transaktionen stieg um 28 % im Quartalsvergleich.Wichtigste finanzielle Eckdaten für Q2GJ2019-20 (konsolidiert)- Die Gesamteinkünfte lagen in Q2GJ2019-20 bei 1.727.500.000 INRgegenüber 1.473.000.000 INR im davor liegenden Quartal desaktuellen Jahres, ein Wachstum von 17,28 %.- Die Erträge aus dem operativen Geschäft lagen in Q2GJ2019-20 bei1.518.500.000 INR gegenüber 1.267.800.000 INR im davor liegendenQuartal des aktuellen Jahres, ein Wachstum von 19,77 %.- Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Abschreibungenauf immaterielle Vermögenswerte (EBITDA) lagt in Q2GJ2019-20 bei204.600.000 INR gegenüber 192.600.000 INR im davor liegendenQuartal des aktuellen Jahres, ein Wachstum von 6,20 %.- Der Gewinn nach Steuern (PAT) lag in Q2GJ2019-20 bei 108.700.000INR gegenüber 7.810.000 INR im davor liegenden Quartal desaktuellen Jahres, ein Wachstum von 39,10 %.- Der Gewinn je Aktie (EPS) bei einem Nennwert von 1 INR lag inQ2GJ2019-20 bei 0,11 INR gegenüber 0,07 INR in Q1GJ2019-20, einWachstum von 57,14 %.Lagebericht zur Performance- Insgesamt mehr als 21.000 NextGen Outlets, 8.500 davon bereits inBetrieb und mehr als 12.500 in der Eingliederungsphase.- Quartalsdurchsatz auf Nextgen Vakrangee Platform ~37,5 Mrd. INR -Transaktionswert- Durchsatz nach jährlicher Run Rate 2,1 Mrd. USD - Transaktionswert- Basis ist aktuelle Anzahl in Betrieb befindlicher NextGen Outlets- Anzahl Quartalstransaktionen auf Nextgen Vakrangee Platform ~15,1Mio.Informationen zu Vakrangee Limited(BSE: 511431) (NSE: VAKRANGEE)Vakrangee wurde 1990 gegründet und ist das einzigetechnologiegesteuerte Unternehmen, das sich auf die Schaffung desgrößten Netzwerks aus Einzelhandelsgeschäften im Bereich der letztenMeile in Indien konzentriert, um Bank- und Finanzdienstleistungen inEchtzeit, Geldautomaten, Versicherungen, E-Governance, E-Commerce undLogistikdienstleistungen für die nicht bedienten ländlichen,semi-urbanen und urbanen Märkte bereitstellen zu können. Die AssistedDigital Convenience-Stores nennen sich 'Vakrangee Kendra' undfungieren als 'One-Stop-Shop' für die Inanspruchnahme verschiedenerProdukte und Dienstleistungen.