Vakrangee ist laut Sustainalytics ESG-Evaluierung weltbestes Unternehmen der Software- und Serviceindustrie

Mumbai, Indien (ots/PRNewswire) -- Von 12.076 bewerteten Unternehmen (globale Ebene) konnte weltweit Platz 14 beansprucht werden - Von 668 Unternehmen der Industriegruppe Software & Services konnte weltweit der erste Platz erreicht werdenVakrangee Limited (VL) gab bekannt, im Rahmen der Sustainalytics ESG-Risiko-Evaluierung von 668 bewerteten Unternehmen der Software- und Service-Industrie in Anerkennung seiner überlegenen ökologischen, sozialen und verwaltungstechnischen Modelle weltweit auf den ersten Platz gewählt worden zu sein. Sustainalytics gab an, dass das Unternehmen wesentliche ESG-Anliegen insgesamt kompetent handhabe.Ratingübersicht - Das Risiko, von aus ESG-Faktoren resultierenden Auswirkungen finanzieller Art betroffen zu sein, ist für das Unternehmen aufgrund geringer Exposition und eines leistungsstarken Managements geringfügig.Sustainalytics gilt als weltweit führender Anbieter von Ratings in den Bereichen Umwelt, Gesellschaft und Governance (ESG). ESG-Ratings, die anfangs 9.000 Unternehmen umfassten, belaufen sich mittlerweile auf über 12.000 Unternehmen.In Bezug auf Datenschutz und Sicherheit wurden Vakrangee 100/100 Punkten zugeteilt, was auf solide und widerstandsfähige Datenschutz- und Sicherheitsrichtlinien hinweist. Im Umweltbereich trat Vakrangee als Industrieführer hervor, was auf robuste Unternehmensrichtlinien für umweltfreundliche Beschaffung, das THG-Senkungsprogramm, wirksame Technologieeinsätze zur Implementierung von Go Green-Initiativen wie papierloser Bankverkehr, biometriefähige Evaluierungsprozesse und papierlose ATM-Netzwerke zurückzuführen ist.Herr Dinesh Nandwana, Managing Director und Group CEO von Vakrangee Ltd , kommentierte wie folgt : "Wir fühlen uns geehrt und sind hocherfreut, diese Bewertung von Sustainalytics erhalten zu haben. Wir von Vakrangee haben von jeher das Ziel verfolgt, als verantwortungsvolles und sozialbewusstes Unternehmen zu agieren. Dieses Rating ist eine Bestätigung unserer Überzeugung und unserer Verpflichtung gegenüber unseres Nextgen Vakrangee Kendras-Geschäftsmodells. Unsere Unternehmensstrategie ist auf Nachhaltigkeitsinitiaitven abgestimmt und steht im Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen."Bitte hier klicken:https://vakrangee.in/pdf/Analyst_Coverage/Vakrangee%20Ltd%20-%20Sustainalytics%2 0ESG%20Risk%20Rating%20Summary%20Report.pdfInformationen zu Vakrangee Limited (BSE Code: 511431; NSE Code: VAKRANGEE)Vakrangee ist das einzige technologiegesteuerte Unternehmen, das sich auf die Schaffung des größten Netzwerks aus Einzelhandelsgeschäften im Bereich der letzten Meile in Indien konzentriert, um Bank- und Finanzdienstleistungen in Echtzeit, ATM-, E-Commerce- und Logistikdienstleistungen für die nicht bedienten ländlichen und urbanen Märkte bereitstellen zu können. Vakrangee blickt aktuell auf über über 23.000 Geschäftsstellen (mehr als 10.000 betriebsbereite und über 13.000 im On-Boarding-Prozess), die sich auf über 30 Länder und UTs sowie mehr als 6.150 Postleitzahlen erstrecken. Über 70 % dieser Geschäftsstellen befinden sich in Tier 5- und Tier 6-Städten. Geplant ist, die Anzahl dieser Anlaufstellen, sogenannte Kendras, im Jahr 2020 auf 25.000 zu erhöhen.