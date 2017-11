Vaillant realisiert mit INVERTO zukunftsweisende Transformation des Indirekten Einkaufs

Köln (ots) - Die Vaillant Group, einer der führenden Anbieterumweltfreundlicher Heiz-, Lüftungs- und Klimatechnik, hat seinenweltweiten indirekten Einkauf transformiert. Zusammen mit der aufEinkauf und Supply Chain Management spezialisiertenUnternehmensberatung INVERTO wurde das globale Procurement für dieinternationale Wachstumsstrategie aufgestellt. Durch begleitendesChange Management konnten die neuen Prozesse optimal in dieOrganisation integriert werden.Im Rahmen eines zweijährigen Projekts hat INVERTO gemeinsam mitVaillant eine zukunftsfähige Einkaufstrategie entwickelt undumgesetzt. Dazu wurden die unterschiedlichen Bedarfskategorien imindirekten Einkauf mittels interner Datenbestände undMitarbeiterinterviews analysiert. Anschließend wurden konkreteUmsetzungsschritte definiert sowie die neuen Prozesse im Unternehmenimplementiert. Das Besondere bei dem Projekt "Purchasing Excellence"war, dass es den gesamten Konzern mit Fokus auf 61 Gesellschaften in11 Ländern umfasste. Kernidee der neuen Strategie ist dieinternationale Vernetzung von 21 nationalen Vertriebsgesellschaftenmit der zentralen Einkaufsabteilung.Das Erfolgsrezept von "Purchasing Excellence" war die Einbindungvon allen Entscheidungsträgern und eine zielgerichtete Kommunikationzwischen allen Beteiligten von Anfang an: Das Team aus Mitarbeiternvon Vaillant und INVERTO musste 200 Entscheidungsträger weltweitinformieren und koordinieren, die im Rahmen von über 300Einkaufsinitiativen eingebunden wurden.Eine weitere Herausforderung des Projekts war der Aufbau neuerlokaler Einkaufsfunktionen in 21 internationalenVertriebsgesellschaften und die Besetzung dieser neu geschaffenenPositionen. Die erfolgreiche Integration der neuen Mitarbeiter istvor allem auf das begleitende Change Management mit einemprofessionellen, mitarbeiterorientierten Onboarding-Prozesszurückzuführen. Auch die Tatsache, dass das Topmanagement aus allenFachbereichen von Vaillant den Transformations-Prozess von Anfang anunterstützte, hat enorm zum Projekterfolg beigetragen."Die Einstellung unserer Mitarbeiter sowie deren Bereitschaft undMithilfe zur Veränderung, haben das Projekt wesentlich mitgetragen.Wir haben mit der Einkaufstransformation den Weg für weiteresinternationales Wachstum geschaffen und konnten mit Unterstützung vonINVERTO bereits ergebniswirksame Einsparungen im zweistelligenMillionenbereich realisieren. Die Prozesse wurden optimalimplementiert und werden in der Praxis aktiv gelebt. Daher wollen wiruns mit dem Projekt um den World Procurement Award bewerben"berichtet Dr.-Ing. Norbert Schiedeck, Vaillant Group GeschäftsführerTechnik.Der World Procurement Award zeichnet einmal jährlich im Mai, dieweltbesten Vordenker, Innovationsführer und Transformationsbeispieleim Einkauf aus.Über die Vaillant GroupDie Vaillant Group ist ein international tätiges Unternehmen mitHauptsitz in Remscheid, Deutschland, das in den Bereichen Heiz-,Lüftungs- und Klimatechnik tätig ist. Als einer der weltweiten Markt-und Technologieführer entwickelt und produziert die Vaillant Groupmaßgeschneiderte Produkte, Systeme und erbringt Dienstleistungen fürWohnkomfort. Das Produktportfolio reicht von effizienten Heizgerätenauf Basis herkömmlicher Energieträger bis hin zu Systemlösungen zurNutzung regenerativer Energien. Im Geschäftsjahr 2016 erzielte dasUnternehmen, das sich seit seiner Gründung 1874 in Familienbesitzbefindet, mit mehr als 12.000 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 2,4Mrd Euro.Über die INVERTO GmbHINVERTO ist als internationale Unternehmensberatung einer derführenden Spezialisten für strategischen Einkauf und Supply ChainManagement in Europa.Das Leistungsangebot reicht von der Identifizierung und Bewertungvon Potenzialen zur Kostensenkung und Prozessoptimierung über derenUmsetzung vor Ort bis zur Professionalisierung der gesamten SupplyChain.Als Tochter der Boston Consulting Group unterstützt dasUnternehmen bei der Effizienzsteigerung und hilft Unternehmen dabei,wettbewerbsfähig zu bleiben. Zu den Kunden zählen internationaleKonzerne, führende Mittelständler aus Industrie und Handel und dieweltweit größten Private Equity Unternehmen.Pressekontakt:Melanie Burkard-PispersLeiterin Marketing & KommunikationLichtstraße 43iD-50825 KölnTelefon +49 221-485 687-141E-Mail: presse inverto.comwww.inverto.comOriginal-Content von: Inverto GmbH, übermittelt durch news aktuell