Vail Resorts: Sind Sie dafür gewappnet?

An der Börse New York notiert die Aktie Vail Resorts am 25.01.2020, 09:21 Uhr, mit dem Kurs von 243.92 USD. Die Aktie der Vail Resorts wird dem Segment "Freizeiteinrichtungen" zugeordnet.

Vail Resorts haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Vail Resorts-Aktie die Einschätzung "Buy" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 5 Buy, 3 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Vail Resorts vor. Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 257,14 USD angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von 5,44 Prozent erzielen, da sie derzeit 243,88 USD kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Buy". Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Buy".

2. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Vail Resorts beträgt bezogen auf das Kursniveau 2,82 Prozent und liegt mit 0,36 Prozent nur leicht über dem Mittelwert (2,46) für diese Aktie. Vail Resorts bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Hold"-Bewertung.

3. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 28,61. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Vail Resorts zahlt die Börse 28,61 Euro. Dies sind 48 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Hotels Restaurants und Freizeit" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 55,54. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.