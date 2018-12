Vail Resorts: Haben Sie darauf geachtet?

An der Börse New York schloss die Vail Resorts-Aktie am 14.12.2018 mit dem Kurs von 224,55 USD. Die Vail Resorts-Aktie wird dem Segment "Freizeiteinrichtungen" zugeordnet.

Wie Vail Resorts derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Vail Resorts konnte in den vergangenen vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Sell". Bei der Kommunikationsfrequenz konnte hingegen eine Zunahme registriert werden. D. h. in den letzten Wochen wurde vermehrt über das Unternehmen gesprochen. Insgesamt erhält Vail Resorts auf dieser Stufe daher eine "Sell"-Rating.

2. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Vail Resorts-Aktie hat einen Wert von 76,45. Auf dieser Basis ist die Aktie damit überkauft und erhält eine "Sell"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (61,9). Entgegen dem RSI7 ist Vail Resorts hier weder überkauft noch -verkauft. Für den RSI25 wird das Wertpapier daher mit "Hold" eingestuft. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Sell"-Rating für Vail Resorts.

3. Dividende: Derzeit schüttet Vail Resorts nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Recreation Facilities & Svcs. Der Unterschied beträgt 0,18 Prozentpunkte (2,62 % gegenüber 2,8 %). Wegen dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Hold".