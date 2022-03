Vail Resorts-Aktie: Sensationell!

Überblick(NYSE:MTN) hat vereinbart, eine Mehrheitsbeteiligung an dervon derzu erwerben. Andermatt-Sedrun ist ein Skigebiet in der Zentralschweiz. Das Unternehmen erwirbt eine 55%ige Beteiligung an Andermatt-Sedrun, während die ASA eine 40%ige Beteiligung behält. Vail wird eine Investition von CHF 149 Mio. tätigen, wovon CHF 110 Mio. für Investitionen in das Skigebiet bestimmt sind ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!