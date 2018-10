"Väter - Allein zu Haus" (AT) - Drehstart für drei hochkarätig besetzte ARD-Degeto/WDR Komödien über moderne Mann-Frau-Beziehungen.

Köln, 14.10.2018 (ots) - In den Hauptrollen: Peter Lohmeyer,Christina Große, David Rott, Felicitas Woll, Tim Oliver Schultz,Yasemin Cetinkaya und Tobias van Dieken.Gerd, Mark, Timo und dazu Andreas - sie sind nicht nur Freunde,sondern teilen auch ein gemeinsames Schicksal: Sie stellen sichheldenhaft der Bändigung des alltäglichen Familien-Wahnsinns, währendsich die Mütter ihrer Kinder um Job und Karriere kümmern. DieARD-Degeto/WDR-Produktion "Väter - Allein zu Haus" (AT) bündelt dreiKomödien über Rollenbilder und Rollentausch, die auch dramatischeMomente kennt, frei nach der australischen Erfolgsserie "HouseHusbands". Am 09.10.2018 fiel in Köln die erste Klappe. In dreiEinzelfilmen mit hochkarätiger Besetzung erzählen dieGrimme-Preisträger Jan Martin Scharf (Buch und Regie) und ArneNolting (Buch) gemeinsam mit dem Ensemble warmherzig und liebevollvon den Verwicklungen in den Beziehungen zwischen Mann und Frau unterveränderten Vorzeichen.Arne Nolting und Jan Martin Scharf sind ein bewährtes Team, unteranderem arbeiteten sie bei "Der Club der roten Bänder" und derTATORT-Folge "Alles was sie sagen" zusammen. Gemeinsam schrieben siedie drei Drehbücher für "Väter - Allein zu Haus" (AT). Jan MartinScharf wird bei den Filmen "Gerd" und "Mark", die beide noch bisMitte Dezember gedreht werden, zudem Regie führen. Im Frühjahr 2019starten die Dreharbeiten zum dritten Film "Timo". SämtlicheHauptrollen konnten mit namhaften Schauspielern besetzt werden. Sostehen unter anderem Peter Lohmeyer (Gerd Frick), Christina Große(Gerds Lebensgefährtin Michaela), David Rott (Mark Lanius), FelicitasWoll (Marks Frau Judith), Tim Oliver Schultz (Timo Savona), YaseminCetinkaya (Timos Ex Nicki) und Tobias van Dieken als schwuler VaterAndreas vor der Kamera.Zum Inhalt. In der ersten Komödie "Gerd" (Peter Lohmeyer) mussgenau dieser ein Versprechen einlösen: Der Inhaber eines kleinenHandwerksbetriebs hat seiner Partnerin Michaela (Christina Große)fest zugesagt, die Betreuung ihrer gemeinsamen Tochter Laura zuübernehmen, während sie in ihren alten Job zurückkehrt - Startpunkt:der Tag der Einschulung. Nur wenn er diese Aufgabe übernimmt und sichals reifer, verantwortungsvoller Hausmann erweist, wird sie endlichseinen Heiratsantrag annehmen - so ist es abgemacht. Doch nicht nurfür Gerd beginnt eine Zeit allergrößter Herausforderungen: Auch seineKumpel Mark, Timo und Andreas haben Kinder, für die es der ersteSchultag ist. Von nun an müssen die Herren beweisen, dass sie in derLage sind, auf ihre Kinder so aufzupassen, wie es deren Mütter tunwürden. Gerd bemüht sich im Rahmen seiner Möglichkeiten durchaustapfer, aber das Projekt startet - gelinde gesagt - nur bedingtoptimal. Dass sein Nervenkostüm zu allem Überfluss auch noch vonseiner Tochter aus einer früheren Beziehung auf die Probe gestelltwird, kommt erschwerend hinzu...Die zweite Komödie richtet den Fokus auf "Mark" (David Rott), dersich in den ersten Lebensjahren von Tochter Anna als wahrerBilderbuchvater und Hausmann bewährt hat. Nun wagt er nach ihrerEinschulung zunächst halbtags den Weg zurück ins Berufsleben, wirdsich gleichzeitig aber auch weiterhin um den Nachwuchs kümmern, dennseine Frau Judith (Felicitas Woll) startet als Ärztin gerade sorichtig durch. Leider hat der Arbeitsmarkt nicht wirklich auf Markgewartet, bei seinem alten Arbeitgeber findet er sich am falschenEnde der Firmen-Nahrungskette wieder. Es dauert nicht lange, und esgeht ihm so wie vielen berufstätigen Frauen: Die Doppelbelastungmacht ihm zu schaffen, die nötige Anerkennung bleibt aus. Und dannbietet ihm Judith auch noch Grund zur Eifersucht...Im Zentrum der dritten Komödie steht "Timo" (Tim Oliver Schultz),ein ehemaliger Fußballprofi, der eine Zeit des Scheiterns hinter sichhat. Seine - mittlerweile geschiedene - Ehe mit Nicki (YaseminCetinkaya) hat er ebenso vernachlässigt wie seine Vaterpflichten, nunwill seine Ex zusammen mit ihrem neuen Partner ein ganz neues Lebenbeginnen. Für Timo bleibt da kein Platz - eine bittere Erfahrung,denn er will auch in Zukunft seine drei Kinder sehen. Nun gilt es,seine Vaterqualitäten zu beweisen, doch im Weg steht ihm nicht nursein treuer Begleiter namens Pech, sondern auch die Tatsache, dass ersich ausgerechnet in die erwachsene Tochter seines Kumpels Gerdverliebt ..."Väter allein zu Haus" (AT) ist eine Produktion der BavariaFiction GmbH im Auftrag von ARD-Degeto und dem Westdeutschen RundfunkKöln für das Erste. Produzent ist Stephan Bechtle, die redaktionelleVerantwortung liegt bei Corinna Liedtke (WDR) und Stefan Kruppa (ARDDegeto). Producerin ist Claudia Bach. Gedreht werden die Filme "Gerd"und "Mark" noch bis Mitte Dezember in Köln und Umgebung undWuppertal. Der dritte Film "Timo" wird im Frühjahr 2019 gedreht. DieSendetermine im Ersten sind noch nicht bekannt.Pressekontakt:Barbara Feiereis, WDR Presse und Information, Tel. 0221 220 7122,barbara.feiereis@wdr.deBirgit Fehrenkämper, PR Direkt, Tel. 02234 946 88 91, Mobil 0172 9200 310, fehren@prdirekt.netOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell