Vacuumschmelze GmbH setzt für SAP Application Management Services auf Freudenberg IT

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

Hanau (ots) -- Erfahrener IT-Dienstleister übernimmt SAP-Anwendungssupport- Vacuumschmelze profitiert von hoher Zuverlässigkeit,Erreichbarkeit, Skalierbarkeit und einheitlichen ServiceLevels an allen StandortenDie Vacuumschmelze GmbH & Co. KG setzt für einen professionellenund zuverlässigen SAP-Anwendungssupport auf die "ApplicationManagement Services" (AMS) von Freudenberg IT (FIT). Der erfahreneIT-Dienstleister entlastet damit die interne IT des internationaltätigen Herstellers von Spezialwerkstoffen im kritischenIT-Tagesgeschäft. Vacuumschmelze profitiert von einem kompetenten -von FIT betriebenen - Customer Support Center, das sich rund um dieUhr um die Anwenderanfragen kümmert, sie qualifiziert und zurBearbeitung an die jeweils zuständigen Spezialisten leitet. FITunterstützt im First-, Second- und Third-Level in den SprachenDeutsch und Englisch. Besonders punkten konnte FIT bei derAusschreibung mit seinem flexiblen Support-Modell und derlangjährigen Branchenexpertise. Vacuumschmelze beschäftigt rund umden Globus circa 4.300 Mitarbeiter und zählt bei der Entwicklung vonhochwertigen industriellen Werkstoffen zu den weltweit innovativstenUnternehmen."FIT hat uns direkt überzeugt, und unsere SAP-Nutzer sind sehrzufrieden mit der Erreichbarkeit sowie der Qualität, mit der alleAnfragen beantwortet werden", sagt Gunther Müller, GruppenleiterEnterprise Applications bei Vacuumschmelze. FIT unterstützt zudem beiumfangreicheren Anpassungen des SAP-Systems, die sich nicht im Rahmendes herkömmlichen Supports abwickeln lassen, und setzt dieseÄnderungen in separaten Projekten um. "FIT ist ein zuverlässigerPartner, es läuft absolut rund. Und dank der Entlastung unserer ITkönnen wir jetzt sehr viele Themen und Projekte proaktivvorantreiben", so Müller."Wir freuen uns, dass wir Vacuumschmelze mit unserenAMS-for-SAP-Leistungen helfen, sich weiterhin auf Innovationen undstrategische Themen konzentrieren zu können", erklärt Ralf Sürken,CEO Europe bei Freudenberg IT. "CIOs müssen häufig zwischenDringlichkeit wie Störungen im SAP und Wichtigkeit, zum Beispielstrategische Projekte, priorisieren. Das dringliche Alltagsgeschäftlässt sich allerdings sehr gut auslagern - und das schafft dienötigen Freiräume."Mit seinen AMS for SAP bietet FIT Unternehmen professionelleUnterstützung rund um Service und Support von SAP. DefinierteVorgehensweisen und bewährte Prozesse sorgen für eine reibungsloseund schnelle Bearbeitung von Service-Anfragen; das globaleBetreuungsnetz garantiert eine hohe Verfügbarkeit. Anpassungen undErweiterungen von Applikationen erfolgen durch FIT-Spezialisten mitlangjähriger Erfahrung. Gleichzeitig profitieren Unternehmen vonmaximaler Flexibilität, Skalierbarkeit der Leistungen undeinheitlichen Service Levels weltweit über alle Standorte hinweg.Heute schon vormerken: FIT Customer Innovation Day am 11. April2019 in Frankfurt/Main - "Let's keep IT simple. Together!" EineAnmeldung ist bereits möglich unterhttp://downloads.freudenberg-it.com/slt.php?t=kz32e9.1itqf1pÜber Freudenberg ITDie Freudenberg IT (FIT) ist ein global tätiger IT-ServiceProvider und Teil der Freudenberg Gruppe. Mit dem Anspruch,Komplexität in Nutzerfreundlichkeit zu wandeln, und stetem Blick aufden Bedarf der Kunden ist die FIT seit mehr als drei Jahrzehntenverlässlicher IT-Partner des Mittelstands - weltweit. Für diemittelständische Fertigungsindustrie ist die FIT zudem eingeschätzter und zuverlässiger Digitalisierungsbegleiter aufAugenhöhe.Ob SAP HANA, Hosting, Cloud Orchestrierung, IIoT oder dieImplementierung von Microsoft-basierten Digital Workplaces - die FITbietet ihren Kunden eine zuverlässige und kompetente Navigation imKontext der Digitalisierung sämtlicher Geschäftsbereiche. Immer imSinne der lokal und global konsistenten FIT-Mission: "IT Solutions.Simplified." Aktuell beschäftigt die FIT über 850 Mitarbeiter inEuropa, Asien sowie Nordamerika.Hier finden Sie weitere Informationen über das Unternehmen FIThttp://www.freudenberg-it.com und über die Freudenberg Gruppewww.freudenberg.de.Unternehmenskontakt:Freudenberg IT GmbH & Co. KGPeter SchütteHead of Marketing & CommunicationsFon +49 6201-80-83 80Peter.Schuette@freudenberg-it.comAgenturkontakt:Dr. Haffa & Partner GmbHSebastian Pauls, Axel SchreiberKarlstraße 4280333 Münchenwww.haffapartner.defit@haffapartner.deFon: + 49 89-993191-0Original-Content von: Freudenberg IT, übermittelt durch news aktuell