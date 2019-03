Vaatz/Magwas: Wir stärken Regionen

Finanztrends Video zu



mehr >

Berlin (ots) - Das Programm "WIR!" bringt einen kräftigen Schubfür nachhaltigen WandelAm heutigen Mittwoch, 20. März 2019, hat das Bundesministerium fürBildung und Forschung die Auswahlentscheidung im Programm "WIR! -Wandel durch Innovationen in der Region" veröffentlicht. Hierzuerklären der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion imDeutschen Bundestag, Arnold Vaatz, und die zuständigeBerichterstatterin, Yvonne Magwas:Arnold Vaatz: "Wenn wir gleichwertige Lebensverhältnisse in ganzDeutschland erreichen wollen, ist ein stetiges Wirtschaftswachstum inOstdeutschland unabdingbar. Die jetzt ausgewähltenInnovationskonzepte bringen den Regionen in Ostdeutschland einenkräftigen Schub für einen nachhaltigen und zukunftsorientiertenWandel, sofern sie schnell und zielgerichtet umgesetzt werden. Alsrohstoffarmes Land sind wir auf eine leistungsfähige undergebnisorientierte Forschung angewiesen. Mutige Innovationen, diesich auf dem Markt behaupten, sind der Schlüssel für eine stabileEntwicklung der Wirtschaft in Ostdeutschland. Dazu sind neue Formenvon Kooperationen und branchen- & regionenübergreifendeZusammenarbeit erforderlich.Das Bundesministerium für Bildung und Forschung greift diesewirtschaftspolitische Ausrichtung seit 15 Jahren auf. Es hat mit derFörderlinie "Unternehmen Region" rund zwei Milliarden Euro für diespezifische Förderung von Forschung, Entwicklung und Innovation inOstdeutschland zur Verfügung gestellt. Neben anderen staatlichenFördermaßnahmen hat dieses Programm entscheidend dazu beigetragen,dass Innovations-, Wertschöpfungs- und Beschäftigungseffekte erzieltwerden, von denen man noch vor einigen Jahren nicht zu träumen wagte.Sachsen ist dafür geradezu ein Paradebeispiel."Yvonne Magwas: "Das Programm WIR! setzt neue Akzente in derRegionalpolitik und richtet sich an breite regionale Bündnisse, umGrenzen von Branchen und Disziplinen zu überwinden. Wir aktivierendie enormen Potentiale von Regionen und schärfen derenwirtschaftliches Profil. Der Blick fällt bewusst auf Regionen, dienoch nicht zu den Innovationszentren in ihren Themenfeldern gehören.Dies ist für die Standortentwicklung des ländlichen Raumes von großerBedeutung.Durch den themen- und technologieoffenen Ansatz können allehervorragenden Ideen zum Zuge kommen. Derzeit stehen bei dem Programmnoch die Neuen Bundesländer im Fokus. Ab 2020 werden auchstrukturschwache Regionen in Westdeutschland einbezogen. Um in derglobalisierten Welt bestehen zu können, sind wir auf unser gesamtesinnovatives Potential angewiesen."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell