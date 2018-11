Vaatz: Koalition stärkt die Wissenschaftskommunikation

Berlin (ots) - Der Bund stellt zusätzliche Haushaltsmittel bereit,um die Erforschung unseres Kulturgutes für die Gesellschaft sichtbarzu machenDer Haushaltsausschuss hat in seiner gestrigen Bereinigungssitzungbeschlossen, dass die Wissenschaftskommunikation bei denForschungsmuseen der Leibniz-Gemeinschaft gestärkt und fortentwickeltwird. Die Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung (SGN) erhältdazu für ihre Museen in Frankfurt am Main, Görlitz und Dresden,625.000 Euro vom Bund. Dazu erklärt der stellvertretende Vorsitzendeder CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag, Arnold Vaatz:"Um die Wissenschaftskommunikation vor Ort zu stärken, erhält dieSenckenberg Gesellschaft für Naturforschung (SGN) für ihre Museen inFrankfurt am Main, Görlitz und Dresden 625.000 Euro vom Bund. Damitleistet die Koalition einen entscheidenden Beitrag, um den Erhalt unddie Erforschung unseres Kulturgutes für die breite Gesellschaftsichtbar zu machen. Hiervon werden die SENCKENBERG NaturhistorischenSammlungen Dresden und damit der Wissenschaftsstandort Dresdeninsgesamt in besonderer Weise profitieren.Ein Teil der Hausmittel (125.000 Euro) ist für die Finanzierungvon innovativen Formaten der Wissenschaftskommunikation und desWissenstransfers sowie von internationalen Kooperationen der LeibnizGemeinschaft vorgesehen. Die Länder sind nun gefordert, ihren Anteilin gleicher Höhe an der Finanzierung des Mittelaufwuchses derLeibniz-Gemeinschaft beizutragen."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell