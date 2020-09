Va-Q-Tec Aktie – Ein Anbieter von Transport- und Dämmtechnik in der Analyse

Weitere Suchergebnisse zu "va-Q-tec":

Liebe Leser,

In meiner heutigen Kurzanalyse möchte ich Ihnen gerne die Va-Q-Tec Aktie vorstellen. Die Va-Q-Tec AG bietet zukunftsweisende Produkte auf den Gebieten der Transport- und Dämmtechnik an. Das Unternehmen wurde im Jahr 1999 von dem aktuellen Vorstandsvorsitzenden Joachim Kuhn gegründet. Das Unternehmen berichtet aktuell in über drei Segmente. Zum einen ist das das Segment Produkte, wozu unter anderem die Vakuumisolationspaneele ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



