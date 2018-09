VaPro Einmalkatheter-Range: Schutz durch 100 % berührungsfreie Anwendung (FOTO)

München (ots) -Sterile Folienumhüllung und Schutzhülse helfen das Risiko fürHarnwegsinfekte zu minimieren- Hollister Incorporated präsentiert Range auf der REHACARE 2018Hollister Incorporated präsentiert auf der internationalenFachmesse REHACARE 2018 (26. bis 29. September in Düsseldorf) moderneMedizinprodukte für die Kontinenz- und Stomaversorgung. ImMittelpunkt des Messeauftritts steht die VaPro Produktfamilie. Durchdie sterile Folienumhüllung und die Schutzhülse wird das Risiko einesBakterientransfers in die Blase reduziert.Sicherheit durch berührungsfreies EinführenBei Betroffenen, die an einer neurogenen Blasenentleerungsstörungleiden, kann es durch Kontaminierung bei der Katheterisierung zuHarnwegsinfekten kommen. Die VaPro-Einmalkatheter helfen, dieseGefahr zu minimieren. Die Produkte überzeugen durch die einzigartigeKombination aus Schutzhülse und steriler Folienumhüllung, die für ein100 Prozent berührungsfreies Produkt mit einfacher Handhabung sorgen.Die Schutzhülse hilft, den sterilen Katheter vor Kontakt mit Keimenund Bakterien im Eingangsbereich der Harnröhre zu bewahren. Denn derKatheter kommt dank der Überbrückung durch die Schutzhülse erst nachder kritischen Zone von 15 mm, in der sich die meisten Keine undBakterien befinden, mit der Harnröhre in Kontakt. Die sterileFolienumhüllung erlaubt dem Anwender zudem, den Katheter auf dergesamten Länge anzufassen. "Das Risiko des Bakterientransfers in dieBlase wird durch die berührungsfreie Anwendung reduziert. Wir freuenuns, dass wir allen Interessierten diese Vorteile während derREHACARE zeigen können", sagt Jeannette Zängerl, Marketing ManagerKontinenzversorgung von Hollister.VaPro EinmalkatheterDie hydrophilen Einmalkatheter der VaPro-Produktfamilie überzeugendurch Sicherheit und einfache Handhabung. Mit ihrenanwenderorientierten Produkteigenschaften helfen sie, dieLebensqualität von Betroffenen zu steigern. Sie sind leicht zu öffnenund ohne weitere Vorbereitungen sofort einsatzbereit. Im erstenQuartal 2018 brachte Hollister den jüngsten Zuwachs seinesKathetersortiments auf den Markt. Mit VaPro F-Style und derzugehörigen Beutelvariante VaPro Plus F-Style sind zweigebrauchsfertige, hydrophile Einmalkatheter für den Mann im Angebot,die einen festeren Katheterkörper aufweisen. Dafür steht dieBezeichnung F-Style. Für viele Anwender lassen sich diese festerenKatheter leichter einführen, etwa auch bei eingeschränkterHandfunktion. "Anwender berichten uns, dass das festere Material denAnwendern eine bessere Rückmeldung bietet, was besonders beifehlender Sensibilität von Vorteil ist", erklärt Zängerl beiHollister.Austausch und Begegnung auf der REHACARENeben der deutschen Hilfsmittelindustrie werden rund 400Ausstellerfirmen aus dem Ausland in Düsseldorf erwartet. Vertretensein werden außerdem rund 100 Verbände aus den Bereichen Selbsthilfeund Sozialwirtschaft. Auf den mehr als 30.000 QuadratmeternAusstellungsfläche sind zahlreiche Themenparks, Kongresse, Foren undMitmachaktionen geplant. "Für uns ist die REHACARE ein jährlichesHighlight. Wir freuen uns auf den Austausch mit Besuchern", sagtZängerl von Hollister.Besuchen Sie Hollister Incorporated auf der REHACARE 2018 inDüsseldorf in Halle 3 am Stand F20.Die Fachmesse (26. bis 29. September) ist Mittwoch bis Freitag von10 bis 18 Uhr geöffnet, am Samstag von 10 bis 17 Uhr.Über Hollister:Hollister Incorporated ist ein unabhängiges, in Mitarbeiterhandbefindliches Unternehmen, das moderne Medizinprodukte für die Stoma-und Kontinenzversorgung entwickelt, herstellt und vertreibt. Seitüber 95 Jahren unterstützt Hollister Anwender und medizinischesFachpersonal weltweit in ihrem täglichen Leben und hat es sich zurAufgabe gemacht, das Leben der Menschen, die die Produkte undDienstleistungen nutzen, würdevoller zu gestalten. Mehr Informationzu Hollister gibt es hier: www.hollister.dePressekontakt:Hollister IncorporatedHeike VoigtConsumer Marketing CoordinatorRiesstrasse 25, 80992 MünchenTelefon +49 89 99 28 86-156Website: www.hollister.deOriginal-Content von: Hollister Incorporated, übermittelt durch news aktuell