V V Food & Beverage: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

Am 01.08.2019, 08:22 Uhr notiert die Aktie V V Food & Beverage an ihrem Heimatmarkt Shanghai mit dem Kurs von 3.36 CNH. Das Unternehmen gehört zum Segment "Verpackte Lebensmittel und Fleisch".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses V V Food & Beverage auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Dividende: V V Food & Beverage hat mit einer Dividendenrendite von 0,83 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (2.32%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Nahrungsmittel"-Branche beträgt -1,49. Aufgrund dieser Konstellation erhält die V V Food & Beverage-Aktie in dieser Kategorie eine "Sell"-Bewertung.

2. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. V V Food & Beverage liegt mit einem Wert von 49,83 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 0 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Nahrungsmittel" von 0. Die Aktie erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Hold".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: V V Food & Beverage erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 3,31 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche sind im Durchschnitt um -11,94 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +15,25 Prozent im Branchenvergleich für V V Food & Beverage bedeutet. Der "Verbrauchsgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -12,53 Prozent im letzten Jahr. V V Food & Beverage lag 15,84 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.