Die V-Partei³ stellt sich für die Herausforderungen der Zukunft neu auf

Erfurt (ots) - Zahlreiche Mitglieder der V-Partei³ aus ganzDeutschland, ein starker neuer Bundesvorstand und ein neuesSpitzenduo für den VorsitzNeudietendorf in der Nähe von Erfurt, Thüringen. In der MitteDeutschlands trafen sich die V-Partei³ zum Bundesparteitag.Klimaschutz, Tier-Rechte und Gerechtigkeit für alle Menschen sindThemen, die nun endlich in aller Munde sind. Doch keine der großenParteien geht diese und weitere Themen so logisch und konsequent anwie die V-Partei³. Die Mitglieder sind hier, weil sie dieZusammenhänge zwischen Massentierhaltung, Umweltzerstörung und Armuterkennen - und handeln möchten.Satzung und Programm der V-Partei wurden verfeinert undausgearbeitet, Transparenz und Mitglieder-Beteiligung weitergestärkt. Trotz kompletter Entlastung des Vorstands traten allebisherigen Vorstands-Mitglieder freiwillig zurück, um einebasisdemokratische Entscheidung zu unterstützen. Im Anschluss wurdeneinige Vorstands-Mitglieder wieder erneut gewählt, dazu kamen vieleneue Gesichter mit frischen Ideen hinzu.Als Bundesvorsitzende wählten die Mitglieder Roland Wegner, 42 ausAugsburg und Jenny Scheiba, 29 aus St. Peter Ording, alsstellvertretende Bundesvorsitzende Markus Streck aus Bayern sowieElke Weihusen und Detlev Göpel aus Berlin. Viele weitereLandesverbände sind ebenfalls im neuen Vorstand vertreten.Jenny Scheiba und Roland Wegner möchten die V-Partei³ nun nochbreiter aufstellen: Neue Mitglieder und frische Ideen für mehrDemokratie in einer Zeit, in der politisches Engagement wiederstärker gefragt ist denn je. Dazu gehört auch ein entschiedener Kursgegen rechte Ideologien und Fremdenhass, die Forderung einesallgemeinen Grundeinkommens, das nicht nur sozial, sondern auchwirtschaftlich sinnvoll ist, und eine bio-vegane Landwirtschaft, vonder die gesamte Bevölkerung und die Tiere profitieren.Der Parteigründer und Bundesvorstand blickt nicht ohne Stolzzurück auf die bisherigen Leistungen der drei Jahre jungen Partei:"Wir haben viel erreicht seit der Gründung, sechzehn Landesverbändegegründet und an einigen Wahlen, sogar schon an der letztenBundestagswahl teilgenommen.Zur Seite in der Doppelspitze steht ihm mit der norddeutschenJenny Scheiba eine hochmotivierte junge Frau, die es sich als Aufgabemachen möchte, die Kommunikation innerhalb der Partei, aber auch nachaußen entscheidend zu verbessern: "Wir sind ja nicht nur eineEin-Themenpartei, wir stehen mit dem Grundeinkommen für das Rechtauch ohne Arbeit Geld zu bekommen, was in der Öffentlichkeit noch garnicht richtig angekommen ist!", sagt sie. "Deshalb liegt in SachenKommunikation noch Einiges an Aufbauarbeit vor uns."Die V-Partei³ lebt aber vor allem durch die Basis, dievielfältiger nicht sein könnte: Sie ist ein Abbild derpluralistischen Gesellschaft, eint aber eine gemeinsame Vision undeine Werte-Gemeinschaft.Die Gründe der Mitglieder sich politisch zu engagieren, sind sovielfältig wie einend:Heiko Kremer-Bläser z.B. möchte den Altruismus, den er bei denbisherigen politischen Parteien vermisst in die Politik bringen, einejunge Frau möchte, dass Frieden nicht nur ein Lippenbekenntnisbleibt.Ein Aktivist, der sich schon auf vielen Kundgebungen undDemonstrationen engagiert hat, sieht nur in der politischen Arbeiteine Chance zur Veränderung der derzeitigen Zustände, eine andereAktivistin möchte dem Zusammenhang von Tierschutz, Veganismus undWelthunger der breiteren Bevölkerung nahe bringen.Nach zwei Tagen endete der Bundesparteitag, die Teilnehmer tragennun die Ergebnisse und die neue Motivation aus ihrer Werte-Familiefür eine nachhaltigere Zukunft in ihre Landes- und Bezirksverbände.https://youtu.be/80kQ-zAnO4IBundesvorstand:Bundesvorsitzende:Jenny Scheiba und Roland WegnerStellvertretende Bundesvorsitzende:Detlev Gölpel, Markus Streck, Elke WeihusenSchatzmeisterin und Stellvertreter:Alexandra Munir-Muuß und Eric DembowskyGeneralsekretär und Stellvertreterin:Stephan Lampel und Jennifer SeimBundespressesprecherin und Stellvertreter:Eva-Marie Springer und Thomas MajchrzakBundesgeschäftsführerin und Stellvertreterin:Annegret Glaser und Jana BuskeBeisitzer:Annerose Funk, Bernhard Kramp, Katharina Kruppa, Irmgard Riedle,Heike Rudolf, Isabell Tesche und Simon ThomasVorsitzender Bundesschiedsgericht 1. Kammer und Stellvertreterin:Heiko Kremer-Bläser und Daniela WoywodeVorsitzende Bundesschiedsgericht 2. Kammer und Stellvertreterin:Derya Laug und Lisa WaltherProgramm- und Satzungskommission:Stephan Lampel und Marcel Frey (beide BV)Paul Richter, Sebastian Fiedler, Julia Luketic und Lukas Luketic(Mitglieder) Veganern) inDeutschland kann die V-Partei³ eine politische Vertretung bieten,indem sie die Bedürfnisse der Menschen ins Zentrum rückt und sich fürdie Rechte der Tiere einsetzt. Auch wer Veränderung in Gesellschaftund Politik anstrebt, weil der Klimawandel voranschreitet und dieprimäre Orientierung der Wirtschaft an Gewinnmaximierung einveraltetes Lebensmodell darstellt, findet in der V-Partei³ seinepolitische Heimat. Die schnell und ständig wachsende Zahl derMitglieder (Stand April 2018: 2000) bestätigt das Programm.Pressekontakt:Eva-Marie Springer Bundespressesprecherin09074-917790174-3878544presse@v-partei.deOriginal-Content von: V-Partei³, übermittelt durch news aktuell