V-LINE EUROPE: Wechsel in der Geschäftsleitung

Sehnde (ots) - V-LINE EUROPE, weltweit führend in der MRO-Ersatzteilbeschaffung, gab zum Jahresbeginn einen neuen COO bekannt.Eduard Kopilevich, der 2019 als Head of Group Business Development bei V-LINE EUROPE begonnen hat, hat die neue Funktion von Klaus Menzel übernommen, der zum Jahresende in den Ruhestand ging. Beide haben 2020 gemeinsam gearbeitet, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten. Klaus Menzel hatte stets einen klaren Fokus darauf, die MRO-Lieferkette im engen Dialog mit allen Geschäftspartnern zu optimieren und den V-LINE Spirit über Grenzen hinweg zu schaffen und zu erhalten. Gemeinsam mit Detlef Daues, Gründer und heutiger aktiver Beirat der V-LINE GROUP, entwickelte Menzel V-LINE zu seiner heutigen weltweiten Stärke mit Niederlassungen in Saudi-Arabien, den USA, Mexiko, Korea, China und Japan. "Die Zusammenarbeit mit dem internationalen Team der V-LINE GROUP und all unseren Geschäftspartnern war sehr inspirierend und hat das ständige Streben nach Exzellenz beflügelt, was zu vielen Verbesserungen und der Implementierung neuer Technologien geführt hat", resümierte Menzel.Sein Nachfolger Eduard Kopilevich, Diplom-Kaufmann der Universität Köln, sammelte umfangreiche Erfahrungen in verschiedenen leitenden und Executive Business Development Positionen bei nationalen und internationalen Unternehmen aus verschiedenen Branchen. Im Laufe seiner Karriere baute er u.a. eine neue Take-Away- und Home-Delivery-Geschäftseinheit auf, war für den Aufbau einer neuen internationalen Tochtergesellschaft verantwortlich, entwickelte und leitete eine neue Geschäftseinheit in der Backwarenindustrie sowie koordinierte und etablierte mehrere multinationale Joint Ventures. Darüber hinaus bringt er fundierte Erfahrungen aus der nationalen und internationalen Unternehmens- und Beratungswelt mit. Basierend auf seiner Expertise bringt Kopilevich umfangreiche Projekt- und Account-Management-Fähigkeiten in seinen neuen Verantwortungsbereich ein. Er verfügt über fundierte Kenntnisse in der Entwicklung von potenziellen und dem Ausbau von bestehenden Projekten und hat Erfahrung im Management von strategischen Partnerschaften.Detlef Daues hat den Generationswechsel bei V-LINE EUROPE eingeleitet, indem er vom Geschäftsführer von V-LINE EUROPE zum aktiven Beirat der V-LINE GROUP gewechselt ist. Rückblickend auf 40 erfolgreiche Jahre im MRO-Geschäft zusammen mit Menzel sagt er: "Das internationale Unternehmen V-LINE GROUP von Grund auf zu entwickeln und das Unmögliche möglich zu machen, um die Anforderungen unserer Kunden zu erfüllen und zu übertreffen, lässt mich mit Dankbarkeit und Respekt auf die Geschäftsbeziehung mit Klaus Menzel zurückblicken. Die Zukunft wird mehr denn je von der digitalen Transformation geprägt sein - eine der großen Herausforderungen unserer Zeit. Eduard Kopilevich bringt die richtigen Fähigkeiten mit, um das erfolgreiche Geschäft weiter zu entwickeln und gleichzeitig neue Services zu implementieren. Seine Erfahrungen in internationalen Unternehmen passen perfekt zu den Werten unserer Unternehmenskultur und V-LINE wird für die Zukunft sehr gut aufgestellt sein."Tilman Mieseler, Geschäftsführer der V-LINE EUROPE GmbH, abschließend: "Wir als neue Geschäftsführung wollen das stetige Wachstum des Unternehmens und der Menschen, die es repräsentieren, fortsetzen. Wir werden das bestehende Geschäft, das sowohl Herr Menzel als auch Herr Daues über so viele Jahre aktiv gestaltet haben, weiter ausbauen. Gleichzeitig erweitern wir unser Serviceportfolio, um die Kosten zu senken und gleichzeitig die Belastbarkeit der Lieferkette zu erhöhen, die Verfügbarkeit zu sichern und Leerbestände zu vermeiden."Über die V-LINE GROUPDie V-LINE GROUP, mit Hauptsitz in Sehnde bei Hannover in Deutschland, bietet End-to-End-Supply-Chain-Lösungen in 20 verschiedenen Ländern an, hauptsächlich im Nahen Osten durch ihre Niederlassung in Saudi-Arabien, aber auch durch ihre Kundenservice-Center in anderen GCC-Ländern, Mexiko und Brasilien. Die V-LINE Beschaffungs- und Servicebüros in den USA, China, Japan und Korea bieten Industriebetrieben in allen ihren Märkten ein integriertes Set an Dienstleistungen an, die darauf zugeschnitten sind, die Gesamtbetriebskosten für ihre ausländischen Wartungs-, Reparatur- und Instandhaltungsteile (MRO) zu senken und gleichzeitig die höchsten globalen Standards der Lieferleistung zu erfüllen. Das maßgeschneiderte Portfolio an Beschaffungsdienstleistungen von V-LINE erleichtert den Ersatzteilfluss von der Bestellung bis zur Lieferung, indem es die komplexen Prozesse mit Hilfe moderner IT verwaltet und die Systemintegration mit Lieferanten, Logistikanbietern und den Industrieanlagen der Kunden ermöglicht. V-LINE passt sich im Rahmen der digitalen Transformation ständig an neue Marktanforderungen an und bietet seinen Kunden damit neue datengesteuerte Serviceoptionen.