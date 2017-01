"Der V.I.P. Hundeprofi" ab 18.2. um 19:10 Uhr mit Joey Heindle, Anna-Maria Zimmermann, Götz Otto, Mario Galla und Lucy Diakovska

Köln (ots) - Vom Glanz der Promis lässt sich Martin Rütter nichtblenden. Denn der kompetente und beliebte Tierpsychologe erkennt auchbei den VIPs schnell, auf welcher Seite der Leine das eigentlicheProblem liegt. In der neuen Staffel der erfolgreichenVOX-Coaching-Doku "Der V.I.P. Hundeprofi"* hat er es mit ganzunterschiedlichen "Fellen" zu tun, in denen er charmant, aber auchmit der nötigen Konsequenz seinen prominenten Klienten hilft. In der7. Staffel, die VOX ab 18.2. um 19:10 Uhr zeigt, mit dabei: PopsängerJoey Heindle, Schlagerstar Anna-Maria Zimmermann, Schauspieler GötzOtto, Model Mario Galla und Sängerin Lucy Diakovska.Joey Heindle mit Jersey:Für Joey Heindle und seine Verlobte Justine war dieDobermann-Hündin Jersey Liebe auf den ersten Blick. In der Wohnungverläuft das Zusammenleben zwar harmonisch, doch draußen ist es mitder Harmonie schnell vorbei: Jersey zieht so sehr an der Leine, dassdem jungen Paar die Hände schmerzen. Vor allem Justine ist demvierbeinigen Kraftpaket hilflos ausgeliefert. Doch auch wenn dieenergiegeladene Hundedame freilaufen darf, ist der Stressvorprogrammiert, denn Jersey schert sich kein Stück um die Kommandosvon Joey und Justine. Kann der Hundeprofi vermitteln?Anna-Maria Zimmermann mit Bella und Jamy: Bei SchlagerstarAnna-Maria Zimmermann geben gleich zwei Hunde den Ton an: dieneunjährige Shih-Tzu-Mischlingsdame Jamy und die sechsjährigeSchweißhund-Mischlingshündin Bella, die als Welpe zu Anna-Maria kam,kurz bevor sie 2010 mit einem Helikopter abstürzte. Die Folgen destragischen Unfalls machten es für Anna-Maria unmöglich, Bella in derPrägungsphase richtig zu erziehen. Auch Jamy durfte in dieser Zeittun und lassen, was sie wollte. Die größte Macke der beiden: Sobaldsie am Grundstück andere Hunde wittern, verwandeln sie sich inkläffende Krawall-Hunde. Damit endlich Ruhe einkehrt, wird MartinRütter alarmiert.Götz Otto mit Lotte:Lotte ist dem Tod nur knapp von der Schippe gesprungen: DieBorder-Collie-Mischlingshündin wurde aus einer Tötungsstation aufFuerteventura gerettet und fand bei "Bond"-Bösewicht Götz Otto einsicheres Zuhause. Ein schwerwiegendes Problem bleibt allerdingsbestehen: In der Nachbarschaft gibt es einige Artgenossen, die Lotteso gar nicht leiden kann. Sobald die Vierbeiner aufeinandertreffen,zeigt die Mischlingshündin Zähne. Schafft es der Hundeprofi, Lotte zubesänftigen?Mario Galla mit Enzo:Der kleine Rehpinscher-Mischling Enzo lässt im Park keineMöglichkeit aus, den großen Macker raushängen zu lassen. DerRüpel-Rüde von Model Mario Galla zeigt keinen Respekt vor Menschenund auch nicht vor anderen Hunden. Wo immer sich die Gelegenheitbietet, hebt Enzo sein Bein und fängt an zu pinkeln. Ein sexuellmotiviertes Imponierverhalten, das Mario nicht nur große Sorgenmacht, sondern ihm auch richtig peinlich ist. Welchen Rat hat derHundepsychologe?Lucy Diakovska mit Melly:Wenn Lucy Diakovska mit ihrer Cavalier-King-Charles-Hündin Mellydraußen ist, stoßen die Kommandos von Promifrauchen schnell auf taubeOhren. Denn sobald die verfressene Melly eine Fährte aufgenommen hat,ist sie auf und davon. Die Sängerin macht sich große Sorgen, dennselbst vielbefahrene Straßen können Melly nicht aufhalten. Deshalbbittet sie Martin Rütter um Hilfe. Doch der merkt schnell, dassMellys Jagdtrieb nicht das eigentliche Problem ist..."Der V.I.P. Hundeprofi" ab 18.2. um 19:10 Uhr bei VOX.Weitere Informationen zu "Der V.I.P. Hundeprofi", Martin Rüttersowie den neuen Folgen der 7. Staffel finden Sie im VOX-Pressezentrumunter kommunikation.vox.de.*"Der V.I.P. Hundeprofi" erreichte in der Vergangenheit bis zu10,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 59-Jährigen. Quote vom15.11.14Pressekontakt:Pressekontakt:Mediengruppe RTL DeutschlandVOX KommunikationKatrin BechtoldtTelefon: 0221-456 74404Fotowünsche:VOX BildredaktionLotte LilholtTelefon: 0221-456 74280Original-Content von: VOX Television GmbH, übermittelt durch news aktuell