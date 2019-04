V-Grass Fashion: Ein Risiko?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie V-Grass Fashion, die im Segment "Bekleidung Accessoires & Luxusgüter" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 09.04.2019, 22:54 Uhr, an ihrer Heimatbörse Shanghai mit 18,19 CNY.

Unser Analystenteam hat V-Grass Fashion auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von V-Grass Fashion investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 1,23 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Textilien Bekleidung und Luxusgüter einen geringeren Ertrag in Höhe von 25,68 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

2. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 10,02 und liegt mit 83 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Textilien Bekleidung und Luxusgüter) von 58. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält V-Grass Fashion auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

3. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der V-Grass Fashion von 18,35 CNY ist mit +14,12 Prozent Entfernung vom GD200 (16,08 CNY) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Buy"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 15,79 CNY auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Buy"-Signal vorliegt, da der Abstand +16,21 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der V-Grass Fashion-Aktie als "Buy" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.