VZ Holding AG profitiert von verbesserter Stimmung an den Kapitalmärkten!

Liebe Leser,

das Geschäft der VZ Holding hat im 1. Halbjahr deutlich an Fahrt aufgenommen. Der Umsatz lag um 12% über dem Vorjahreswert. Der Gewinn legte bei überproportional steigenden Aufwendungen für den Ausbau der Dienstleistungen und der Digitalisierung um 9% zu. Zu der Belebung der Geschäftslage hat insbesondere die verbesserte Stimmung an den Kapitalmärkten beigetragen. Der zunehmende Optimismus führt dazu, dass die Kunden ihre liquiden Mittel reduzieren und vermehrt am Kapitalmarkt reinvestieren. Zudem spiegeln die Halbjahreszahlen die stetige Ausweitung der Kundenbasis wider.

VZ will mehr Produkte verkaufen ohne dabei nennenswerte Zusatzkosten zu verursachen

Per Ende Juni zählte VZ rund 31 Tsd langfristig betreute Kunden, was einem Zuwachs von knapp 2 Tsd entsprach. Das verwaltete Vermögen stieg unterdessen deutlich auf knapp 20 Mrd SFr. Dies sollte zu einem anhaltenden Wachstum im 2. Halbjahr beitragen. Hoffnungen setzt das Unternehmen auch in das neue Finanzportal. Dieses ermöglicht es Kunden, alle Finanzangelegenheiten zu bündeln und elektronisch zu organisieren.

VZ will mit dem Portal mehr Produkte verkaufen, ohne dabei nennenswerte Zusatzkosten zu verursachen. Die Kostenvorteile der Online-Vermittlung werden durch geringere Gebühren zum Teil an den Kunden weitergereicht, um das Angebot attraktiver zu machen. Durch das anziehende Wachstum haben sich die Bewertungsrelationen der Aktie verbessert. Angesichts der guten Halbjahreszahlen und des langfristigen Wachstumspotenzials sehen wir trotz des vergleichbar hohen KGVs mindestens ein marktkonformes Kurspotenzial.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.