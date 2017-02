München (ots) - Auf dem exklusiven und thematisch hochaktuellenKaminabend des Verbandes der Zeitschriftenverlage in Bayern (VZB)berichtete Dr. Dominik Wichmann, Founder & Managing Partner LoopingGroup, über die Ausrichtung und Konzeption von Medien in einerdigitalen Welt. Im Anschluss sprach Dr. Marc Al-Hames, ManagingDirector bei Cliqz, über Potenziale und Risiken des Datentrackings.Abschließend referierte Dr. Klaus Driever, Direktor Digital Sales vonAllianz Deutschland, darüber, wie Unternehmen ihre Internetstrategieformulieren und umsetzen können. Die Veranstaltung, zu der dieGastgeberinnen Waltraut von Mengden, Erste Vorsitzende des VZB, undVZB-Geschäftsführerin Anina Veigel geladen hatten, fand in denexklusiven Räumen des Bankhauses DONNER & REUSCHEL in München statt.Den Auftakt der Vortragsreihe machte Dr. Dominik Wichmann, der vordem vollbesetzten Plenum über digitale Trends und Strategien sprach.Ausgangspunkt seiner Ausführungen war, dass jeder Einzelne einpotentieller Sender ist und dass Kundenbeziehungen zunehmend überDaten bestimmt werden. Darüber hinaus beschrieb er die Rolleverschiedener Medien im Kontext der strategischenUnternehmenskommunikation. Qualitativ hochwertige Printprodukte sindhier weiterhin hochbegehrt.Dr. Marc Al-Hames machte im zweiten Vortrag des Abends auf sehranschauliche Art und Weise bewusst, welche gewaltige Menge anpersönlichen Daten durch die Nutzung des Internets und mobilerEndgeräte preisgegeben wird. Die Verwendung dieser Daten durchUnternehmen birgt hohe Risiken für den Einzelnen und stelltgesellschaftliche Konventionen in Frage. Ziel ist es, denverantwortungsvollen Umgang mit Daten mit dem technologischenFortschritt in Einklang zu bringen.Dr. Klaus Driever stellte fundamentale Digitaltrends vor, die dieBanken- und Versicherungsbranche vor neue Herausforderungen stellen.Daher wird neue Software häufig durch "Lean Startups" agilentwickelt. Außerdem ist die radikale Fokussierung auf dieKundenbedürfnisse essentiell - ein Großteil potentieller Kundenrecherchiert online und sucht dann den Abschluss bei einem vertrautenBerater. Somit gilt es im digitalen Bereich, komplexeVersicherungsprodukte anschaulich auf relevante Informationen zukomprimieren und anschließend einen persönlichen Kontakt aufzubauen.So resümiert Waltraut von Mengden: "Die Digitalisierung verändertunsere gesamte Welt und erfasst alle Branchen. Die Menschenkommunizieren, konsumieren und informieren sich auf ganz neue Art undWeise und hinterlassen dabei ihre Daten. Dies birgt Risiken, aberauch große Entwicklungsmöglichkeiten für Unternehmen.Zeitschriftenhäuser gestalten diesen Prozess aktiv mit, setzen aufInnovation im Print- und Onlinebereich und definieren dabei ihrenverantwortungsvollen Umgang mit Informationen in einer digitalenWelt."Hochauflösendes Bildmaterial der Veranstaltung kann beim VZBangefordert werden.Über den VZB:Der Verband der Zeitschriftenverlage in Bayern (VZB) ist einetragende Säule des Verbands Deutscher Zeitschriftenverleger (VDZ) inBerlin. Er vertritt die Interessen von 97 bayerischenZeitschriftenunternehmen (u.a. Hubert Burda Media, Condé Nast Verlag,Vogel Business Media). Seit seiner Gründung 1948 ist es dieHauptaufgabe des Verbandes, bayerische Verleger bei grundlegendenunternehmerischen Herausforderungen zu unterstützen.Pressekontakt:Verband der Zeitschriftenverlage in Bayern e.V. Friedrichstraße 2280801 MünchenTelefon: 0 89/28 81 27-0Telefax: 0 89/28 81 27-27E-Mail: info@v-z-b.deOriginal-Content von: VZB Verb. d. Zeitschriftenverlage Bayern, übermittelt durch news aktuell