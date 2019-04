VZBV lobt geplante Begrenzung von Vertragslaufzeiten

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Verbraucherschützer begrüßen den Vorstoß von Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD), lange Vertragslaufzeiten zu verbieten und den Verbraucherschutz bei Telefonverträgen zu verbessern. "Lange Vertragslaufzeiten führen dazu, dass Verbraucherinnen und Verbraucher so manchen Vertrag weiterführen, den sie gar nicht mehr haben wollen oder den sie in der Zwischenzeit zu deutlich günstigeren Konditionen abschließen könnten", sagte der Chef des Verbraucherzentrale Bundesverbands (VZBV), Klaus Müller, dem "Tagesspiegel" (Dienstagsausgabe). Barley will lange Vertragslaufzeiten, zum Beispiel bei Fitness- oder Telefonverträgen, untersagen.

