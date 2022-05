VWs CARIAD wählt Luxoft für zukunftsweisende In-Car Software Lösungen

Stuttgart, Deutschland (ots/PRNewswire) -Vereinbarung zur Umgestaltung der automobilen MobilitätLuxoft, eine DXC Technology (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3545672-1&h=481041987&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3545672-1%26h%3D2229779036%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fdxc.com%252Fus%252Fen%26a%3DDXC%2BTechnology&a=DXC+Technology) (NYSE: DXC), arbeitet mit CARIAD, dem Unternehmen für Automobilsoftware des Volkswagen Konzerns, zusammen, um Dienstleistungen für die Entwicklung, das Testen und die Integration von Fahrzeugsoftware anzubieten.Luxoft unterstützt CARIAD bei seinem strategischen Ziel, eine einheitliche, skalierbare Softwareplattform für alle Marken des Volkswagen Konzerns zu schaffen, einschließlich der einheitlichen Embedded Software Plattform VW.os.„Luxoft ist ein zuverlässiger und zukunftsorientierter Anbieter von Test- und Integrationsdienstleistungen, der uns in die Lage versetzt, die Entwicklung unserer Softwareplattform und ihrer Komponenten zu beschleunigen und die Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit auf den neuesten Stand zu bringen", so der Geschäftsführer von CARIAD, Dirk Hilgenberg.CARIAD arbeitet an einer einheitlichen und skalierbaren Software-Plattform für alle Pkw-Marken des Volkswagen Konzerns, die die Embedded Software Platform (VW.os), die Volkswagen Group Automotive Cloud (VW.AC) und Big Data Services umfasst. Ziel ist es, die Entwicklung von datengesteuerten Geschäftsmodellen und Innovationen bei allen Volkswagen Marken zu unterstützen. Für den Fahrer ergeben sich daraus mehrere Vorteile, darunter 24/7-Konnektivität, höhere Restwerte und wesentlich geringere Ausfallzeiten bei der Wartung.„Wir sind stolz darauf, mit CARIAD zusammenzuarbeiten, um das Fahrerlebnis für Volkswagen Kunden weltweit zu verbessern. Luxoft und DXC verfügen über umfangreiche Erfahrungen bei der Bereitstellung von Lösungen für Connected Cars, autonomes Fahren, Softwaretests und Integration für die Automobilindustrie", so Luz G. Mauch, Executive Vice-President von Luxoft. „Unser ultimatives Ziel ist es, Automobilhersteller in die Lage zu versetzen, ihre Fahrzeugtechnologie kontinuierlich zu verbessern und das Fahrerlebnis zu erneuern."Luxoft und CARIAD werden eng zusammenarbeiten, um sowohl aktuelle als auch zukünftige Automobilsoftware zu stärken. Im Rahmen der Vereinbarung wird Luxoft Tausende von Software-Ingenieuren bei CARIAD ausbilden. Dieser innovative, kollaborative Ansatz wird nicht nur sicherstellen, dass Lösungen durch hochmoderne Liefer- und Benutzerfreundlichkeitsdienste schneller auf den Markt gebracht werden, sondern auch ein erstklassiges Kundenerlebnis für alle Volkswagen Marken ermöglichen.Informationen zu LuxoftLuxoft ist die Design-, Daten- und Entwicklungsabteilung von DXC Technology (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3545672-1&h=1470440484&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3545672-1%26h%3D4022222415%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.dxc.technology%252F%26a%3DDXC%2BTechnology&a=DXC+Technology), die maßgeschneiderte End-to-End-Technologielösungen für unternehmenskritische Systeme, Produkte und Dienstleistungen anbietet. Wir helfen bei der Schaffung datengestützter Organisationen und lösen komplexe operative, technologische und strategische Herausforderungen. Unsere Leidenschaft ist der Aufbau widerstandsfähiger Unternehmen, während wir neue Geschäftskanäle und Umsatzströme, außergewöhnliche Benutzererfahrungen und modernisierte Abläufe in großem Maßstab generieren. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte luxoft.comInformationen zu CARIADCARIAD ist ein automobiles Software- und Technologieunternehmen, das die Softwarekompetenzen des Volkswagen Konzerns bündelt und weiter ausbaut und dabei auf der Tradition aufbaut, automobile Innovationen für alle zugänglich zu machen. Seit der Gründung im Jahr 2020 bündeln mehr als 5.000 Entwickler, Ingenieure und Designer weltweit ihr Wissen bei CARIAD, um den Konzern nicht nur zu einem softwaregesteuerten Automobilunternehmen zu machen, sondern das Auto in ein automobiles Erlebnis zu verwandeln, das nahtlos in unser digitales Leben integriert ist. Weitere Informationen finden Sie unter cariad.technology/de/de.html (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3545672-1&h=1454762670&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3545672-1%26h%3D515378110%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fcariad.technology%252Fde%252Fen.html%26a%3Dcariad.technology%252Fde%252Fen.html&a=cariad.technology%2Fde%2Fde.html)Jonathan.batty@dxc.comKontakt:Jonathan BattyDXC PRJonathan.batty@dxc.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1824091/DXC_Technology_Company_VW_s_CARIAD_Taps_Luxoft_for_Future_Orient.jpgOriginal-Content von: DXC Technology Company, übermittelt durch news aktuell