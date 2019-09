VW zieht Zwischenbilanz zu neuer Produktionsstrategie

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

BERLIN/WOLFSBURG (dpa-AFX) - Volkswagen will die Autoproduktion seiner Kernmarke rentabler machen - eine effizientere Fertigung gehört zu den Hauptzielen von Konzernchef Herbert Diess.



Ein Jahr nach dem Start einer neuen Strategie zieht der Hersteller am Donnerstag (10.00 Uhr) ein Zwischenfazit. Der Produktionschef der Marke VW Pkw, Andreas Tostmann, informiert im Anschluss an ein Führungskräftetreffen in Berlin über den bisher erreichten Stand. Es geht beispielsweise um bessere Herstellungsverfahren. Ein Ziel ist es aber auch, die Zahl der angeboten Ausstattungs- und Modellvarianten zu verringern.

Vor einem Jahr hatte Tostmann das Ziel ausgegeben, die Produktivität bis 2025 um insgesamt 30 Prozent zu steigern. Hintergrund sind etwa immense Investitionen, die der Wandel zur E-Mobilität und zum automatisierten Fahren erfordert./jap/DP/jha