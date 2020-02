VW zahlt in Chile knapp 300 Millionen Dollar für Diesel-Vergleich

Weitere Suchergebnisse zu "Audi":

SANTIAGO/WOLFSBURG (dpa-AFX) - Rund 4900 Dieselkunden von Volkswagen sowie der Töchter Porsche, Audi und Skoda in Chile bekommen eine Entschädigung.



Ein entsprechender Vergleich für Fahrzeuge mit zu hohem Schadstoffausstoß wurde in dem südamerikanischen Land jetzt mit der Verbraucherorganisation ODECU geschlossen, wie ein VW -Konzernsprecher am Mittwoch in Wolfsburg berichtete.

Der Löwenanteil der vereinbarten Zahlungen geht jedoch an zwei gemeinnützige Institutionen: Die von der katholischen Kirche getragene Wohlfahrtsorganisation Fundación Las Rosas und die Universität San Sebastián in der Hauptstadt Santiago de Chile erhalten jeweils umgerechnet rund 145 Millionen Dollar. Jeder Einzelkunde soll zudem etwa 500 US-Dollar bekommen - in Summe sind dies noch einmal knapp 2,5 Millionen Dollar für die Verbraucher. Auch der chilenische Importeur Ditec beteiligt sich.

"Mit dem Vergleich ist der Diesel-Rechtsstreit in Chile abgeschlossen", erklärte Volkswagen. Die Autos der betroffenen Kunden sollen laut ODECU kostenlos technisch überarbeitet werden und Software-Updates erhalten. Es handelt sich der Organisation zufolge um Fahrzeuge, die zwischen 2009 und 2017 gebaut wurden. VW hat in etlichen anderen Ländern ebenfalls bereits Vergleiche zum Diesel-Skandal geschlossen, in Deutschland laufen derzeit noch Verhandlungen mit dem Bundesverband der Verbraucherzentralen (vzbv)./jap/DP/jha