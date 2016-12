VW wird neuer Auto-König: Wie kann das sein?

Liebe Leser,

Abgasaffäre, Milliardenstrafen und die ungewisse Zukunft – seit Beginn des verhängnisvollen Diesel-Skandals vor über einem Jahr reißen die Meldungen über drohende Sanktionen gegenüber dem Wolfsburger Autobauer VW nicht ab. Bei all den angekündigten Strafen und dem entstandenen Imageschaden könnte man vorschnell meinen, dass die ausstehende Jahresbilanz für 2016 schlecht, bzw. sogar desaströs ausfallen würde. Nach neusten Erkenntnissen des Handelsblatts wird dies jedoch nicht nur nicht eintreten, sondern sogar komplett gegenteilig verlaufen.

Wie aus dem Bericht des Handelsblatts zu entnehmen ist, wird VW das stärkste Verkaufsergebnis seiner Unternehmenshistorie feiern können. Eine beachtliche Auslieferungszahl von 10,2 Millionen Fahrzeugen im Jahre 2016 könnte am Ende auf dem Zettel stehen. Zudem könnte VW den prestigeträchtigen Thron des weltgrößten Autobauers erklimmen und Konkurrent Toyota (10,1 Millionen ausgelieferte Fahrzeuge) von ebendiesem stoßen.

Abgasaffäre schadet nicht überall gleichermaßen

Doch warum schadet die Dieselaffäre den Geschäftszahlen nicht? Der Grund liegt in der regional-unterschiedlichen Bedeutung des Skandals. Während VW vor allem in den USA mit schweren Rückgängen zu kämpfen hat, entwickelte sich beispielsweise der osteuropäische Markt mit Ausnahme Russlands sehr gut.

Überaus glücklich dürften die Wolfsburger vor allem mit der Lage in China sein, da im dortigen Markt keine Dieselfahrzeuge von VW angeboten werden. Im Reich der Mitte wurden bis November 2016 3,6 Millionen Fahrzeuge endausgeliefert, was einem stattlichen Plus von etwa 12 Prozent entspricht.

Ein Gastbeitrag von Norman Stepuhn.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse