VW will stärker vom SUV-Boom profitieren

WOLFSBURG (dpa-AFX) - VW setzt immer stärker auf den anhaltenden SUV-Boom.



Bis 2025 will die Volkswagen -Kernmarke weltweit über 30 SUV-Modelle im Angebot haben - derzeit sind es 11, wie Marken-Vertriebschef Jürgen Stackmann in Wolfsburg sagte. Darunter sollten auch elektrisch angetriebene Fahrzeuge sein. Im gleichen Jahr werde voraussichtlich jeder zweite verkaufte Personenwagen von VW ein SUV sein, kündigte er an. Bislang sei es jeder fünfte. Die "große Lücke" im Angebot seien kompakte Fahrzeuge. Neuester Vertreter der SUV-Palette sei daher der T-Cross im Polo-Format, der gleichzeitig in Europa, China und Südamerika vorgestellt wird./tst/DP/jha