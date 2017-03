VW will Rendite im Lkw- und Busgeschäft deutlich ausbauen

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Volkswagen (VW) will in seinem Geschäft mit Lkws und Bussen in diesem Jahr von einem guten Auftragseingang profitieren und profitabler werden.



Auch im schwierigen Markt Brasilien will VW Truck & Bus in diesem Jahr die Wende hinbekommen. "Im zweiten Halbjahr 2017 erwarten wir eine leichte Erholung der Nachfrage" auf dem in den letzten Jahren eingebrochenen Nutzfahrzeugmarkt, sagte Spartenchef Andreas Renschler am Montag in München.

"Wir wollen das Ergebnis nochmal deutlich steigern", sagte Finanzchef Matthias Gründler. Die Rendite solle bei normaler Marktlage ebenfalls wachsen. Im vergangenen Jahr hatte der Nutzfahrzeugverbund aus MAN , Scania und den in Brasilien mit dem VW-Logo vermarkteten Fahrzeugen vor Sondereffekten die Umsatzrendite von 5,0 auf 6,1 Prozent gesteigert. Einen konkreten Zielwert für 2017 wollten die Manager nicht nennen.

In den kommenden Jahren peilt VW-Truckvorstand Renschler auch dank geplanter Einsparungen aus der Entwicklungs- und Einkaufskooperation mit dem US-Hersteller Navistar im Mittel 9 Prozent an. Bei entsprechend guter Marktlage könne die Rendite auch zeitweise 2 bis 3 Prozentpunkte höher liegen. Durch gemeinsame Entwicklungsarbeit, die allen Marken zu gute kommen soll, will Renschler die jährlichen Kosten bis 2025 nach wie vor um eine Milliarde Euro senken.

Der Auftragseingang des vergangenen Jahres soll der Sparte mit den großen VW-Nutzfahrzeugen 2017 Auftrieb verleihen - zu dem Geschäft gehören nicht die kleineren VW-Nutzfahrzeuge wie Transporter und Crafter. Im kommenden Jahr soll es auf dem brasilianischen Markt nach Angaben Renschlers dann eine "richtige Erholung" geben. Anderswo bleibt es schwierig. "Der Markt in der Türkei ist wegen der politischen Situation zum Erliegen gekommen", sagte Renschler.