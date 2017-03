VW will Kreditlinie nicht verlängern und an Anleihemarkt zurückkehren

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

WOLFSBURG (dpa-AFX) - Der Volkswagen-Konzern will seine Finanzierung nach den eingegangenen milliardenschweren US-Vergleichen im Dieselskandal wieder in normale Bahnen lenken.



Eine als Überbrückungsfinanzierung gedachte Kreditlinie über 20 Milliarden Euro will das Unternehmen nicht verlängern, dafür aber an den Anleihemarkt zurückkehren, wie Finanzvorstand Frank Witter am Dienstag in Wolfsburg sagte. Im Juni läuft die Kreditlinie aus. VW hatte sie Ende 2015 vereinbart, weil mehrere Ratingagenturen sich nach Bekanntwerden der Manipulation von Diesel-Abgastests negativ zur Bonität und zum Risiko des Konzerns geäußert hatten - eine Aufnahme von Fremdkapital über Anleihen wäre damit teurer geworden.

Volkswagen hatte Ende 2016 ein Nettoliquiditätspolster im Konzernbereich Automobile von 27,2 Milliarden Euro. Die Marke von 20 Milliarden Euro werde dieses Jahr wegen der milliardenschweren Auszahlungen für Rechtsvergleiche in den USA und Kanada zeitweise unterschritten, sagte Witter vor Analysten. Das Polster bleibe jedoch komfortabel zweistellig. 2017 fließt demnach der Großteil der vom Konzern zugesagten umgerechnet 22,7 Milliarden Euro an Vergleichszahlungen./men/fbr