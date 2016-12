VW vs. Toyota: Der Sieger steht fest!

Liebe Leser,

da staunen die Japaner nicht schlecht! Wer hätte das gedacht – mitten im Diesel-Drama lässt der Wolfsburger Autobauer seinen japanischen Dauer-Rivalen Toyota weit hinter sich.

Die Zahlen sprechen für sich!

Bei dem Anblick der VW-Verkaufszahlen werden in diesem Jahr, womöglich viele ihren Augen nicht trauen. Auch wenn die Bücher noch nicht ganz versiegelt sind, lassen sich jetzt schon glorreiche Zahlen erahnen. Laut dem Handelsblatt wird VW am Ende womöglich auf leicht über 10 Mio. ausgelieferte Fahrzeuge kommen. Das wäre das stärkste Verkaufsergebnis in der Firmengeschichte. Auch hieß es, dass sich die Wolfsburger dann erstmals auch als weltgrößter Automobilhersteller positionieren können – vor dem Dauerrivalen Toyota. Auch diverse Branchenexperten sind sich ziemlich sicher, dass der Wolfsburger Konzern Absatzwerte im Bereich von 10,1/10,2 Mio. Euro vorweisen werde. In der VW-Spitze hält man sich diesbzgl. noch etwas zurück. Schaut man sich aber die erst Mitte Dezember veröffentlichten Zahlen an, so lässt sich ziemlich deutlich erkennen, dass der Autobauer auf dem richtigen Weg ist. In den ersten neun Monaten konnten etwa 9,4 Mio. Fahrzeuge ausgeliefert werden. Den Angaben zufolge lieferte VW in einem Monat durchschnittlich etwa 850.000 Fahrzeuge aus. Das ersehnte Rekordergebnis scheint also in greifbarer nähe zu sein!

Ein Gastbeitrag von Frank Holbaum.

