VW- und Tesla-Aktie: Darum brodelt jetzt die Gerüchteküche!

Die Aktien von Volkswagen (WKN: 766403) und Tesla (WKN: A1CX3T) verfügen sowohl über Gemeinsamkeiten als auch über Unterschiede. Einerseits sind beide Namen prominente Vertreter der Automobilindustrie, was natürlich eine gewisse Vergleichbarkeit dieser beiden Konstrukteure gewährleistet.

Andererseits wird Volkswagen eher mit einem etablierten Weltkonzern assoziiert, während Tesla eher der aufstrebende, mal mehr, mal weniger kriselnde Elektroauto-Pionier ist, der noch immer sehr darum bemüht ist, sein Geschäftsmodell auf ein solides Fundament zu stellen. So weit zu einer groben Einteilung.

Wenn es nach der Meinung einiger Marktbeobachter sowie einer sehr heißen und spekulativen Gerüchteküche geht, könnten die beiden Automobilproduzenten künftig jedoch näher zusammenrücken. Schauen wir im Folgenden einmal, was wir derzeit wissen und wo möglicherweise Stolpersteine liegen könnten.

VW vor Beteiligung an Tesla? Wer weiß, wer weiß …

Wie unter anderem das Manager Magazin unter Berufung auf einige weitere Spekulanten nun titelte, könnte Volkswagen möglicherweise ein Interesse daran haben, bei Tesla einzusteigen. Oder den Automobilproduzenten gar übernehmen, je nachdem, wie weit man den bisherigen Theorien Glauben schenken mag.

Zumindest würden einige Faktoren für ein solches Szenario sprechen, das man bislang eher größeren Technologiekonzernen wie Apple oder Alphabet zugedichtet hat. Der deutsche Autobauer Volkswagen schien hier, eigentlich, kein Kandidat für eine solche spannende Spekulation zu sein.

Demnach sei Volkswagen-Chef Herbert Diess einer der größten Tesla-Fans, die auf unserem Planeten umherwandern. Zweimal im Jahr treffe der DAX-Chef so beispielsweise Elon Musk, was ein starker Indikator wäre. Zudem habe Musk zunehmend Probleme, sich in Produktion, Vertrieb und Logistik zu behaupten, was nach externer Expertise schreien könnte. Zumindest lese ich einen derartigen Deutungsansatz zwischen den Zeilen heraus.

Volkswagen selbst hat eine derartige Berichterstattung überdies auch bereits offiziell dementiert. Ein Interesse des Vorstandschefs an einem Einstieg bei Tesla sei eine unfundierte Spekulation, so die Sprecher. Möglicherweise würde ein solches Szenario allerdings auch an weiteren Faktoren, insbesondere an Großaktionären, scheitern.

Hier dürfte sich Widerstand regen

Denn auch wenn der CEO von Volkswagen noch so ein riesengroßer Fan von Tesla wäre, müsste er ein solches Vorgehen bestimmt mit gewissen Namen abstimmen. Insbesondere die Großinvestoren Porsche und Piech dürften hierbei ein Wörtchen mitzureden haben, genauso wie das Land Niedersachsen, das ebenfalls prominent in den etablierten Autobauer investiert ist.

Auch die aktuelle Marktkapitalisierung könnte hier eine Bremse sein. Trotz der aktuellen mal wieder schwierigen Zeit beim US-amerikanischen Elektroauto-Pionier wird Tesla noch immer mit einem Börsenwert in Höhe von 35 Mrd. Euro bewertet. Ein Griff in die Portokasse dürfte hier entsprechend nicht ausreichen, um eine solche Übernahme zu finanzieren. Allerdings könnte natürlich auch eine erste Beteiligung in einer gewissen prozentualen Höhe eine Option sein.

Zu guter Letzt dürfte allerdings auch Musk noch immer nicht seinen Ehrgeiz verloren haben. Tesla dürfte schließlich für den Visionär so etwas wie eine Herzensangelegenheit geworden sein, bei der er mit Sicherheit wenig Einfluss von außen wünscht. Zumindest, solange es nicht zwingend sein muss. Ein Einstieg vonseiten eines Konkurrenten dürfte daher auch von Musk durchaus kritisch beäugt werden, selbst dann, wenn er zu Diess als VW-Boss inzwischen einen regelmäßigen Kontakt pflegt.

Es scheint, als brodelt hier etwas zu heiß …

Wenn du mich fragst, scheint die aktuelle Gerüchteküche daher hier etwas zu heiß zu kochen. Zumindest dürfte das Mahl im Endeffekt nicht so heiß serviert werden. Vielleicht sogar gar nicht.

VW hat inzwischen dementiert, zudem existieren gewisse größere Hürden, die hier noch im Weg stehen dürften. Eine Übernahme scheint daher zumindest kurz- und mittelfristig noch nicht auf dem Tisch zu sein.

Sofern Tesla allerdings von selbst die eigenen Probleme nicht in den Griff bekommen sollte und bedeutend günstiger wird, könnte ein solches Szenario, zumindest das einer Beteiligung, durchaus wieder aufkommen. Vielleicht sollte man die aktuellen Gerüchte daher wenigstens in der Kategorie Da war doch mal etwas abspeichern.

Vincent besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Tesla.

Motley Fool Deutschland 2019