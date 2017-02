VW und Tata Motors: Was bahnt sich da gerade an?

Liebe Leser,

die indische Zeitung „Economic Times“ berichtete kürzlich über interessante Details zu einer angedachten strategischen Partnerschaft zwischen Volkswagen und Tata Motors. Die Verhandlungen seien bereits sehr weit fortgeschritten.

Das „Budget Car“ soll kommen

Tata Motors (gehört zum indischen Megakonzern Tata) war im Automobilbereich mit seinem Tata Nano berühmt geworden. Als der Wagen 2009 auf den Markt kam, kostete er umgerechnet gerade einmal 1.440 Euro und war damit der weltweit günstigste Pkw. VW will seit längerer Zeit schon ein sogenanntes „Budget Car“ für die Entwicklungs- und Schwellenländer produzieren. Das Auto soll nicht mehr als 6.000 bis 8.000 Euro kosten. Doch bisher hatte man Probleme, zu diesem Preis kostendeckend zu produzieren. Und genau da kommt Tata Motors ins Spiel.

Denn die Inder haben mit ihrer AMP-Plattform eine Produktionsstraße geschaffen, mit der dies möglich zu sein scheint. Die „Economic Times“ behauptet, dass in den vergangenen Tagen und Wochen mehrere Topmanager von Volkswagen in Indien weilten und mit Vertretern von Tata konferierten. Und welches Interesse hat Tata Motors an dem Deal? Trotz der Preisoffensive sind die Inder auf ihrem Heimatmarkt hinsichtlich der Marktanteile weit abgeschlagen. Die Zusammenarbeit mit einem der internationalen Top Player im technologischen Bereich könnte der Marke jedoch neues Renommee verschaffen.

Ein Gastbeitrag von Mark de Groot.

