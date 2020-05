VW und Ford wollen gemeinsame Projekte vertiefen

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

WOLFSBURG/DEARBORN (dpa-AFX) - Volkswagen und der US-Autobauer Ford wollen ihre gemeinsamen Projekte in der E-Mobilität und beim autonomen Fahren vertiefen.



Der Aufsichtsrat des Wolfsburger Konzerns stimmte am Donnerstag verschiedenen Vorhaben zu. Wie das Unternehmen nach einer Sitzung der Kontrolleure am Abend mitteilte, sind die entsprechenden Vorbereitungen so gut wie fertig - unterschrieben seien die Verträge jedoch noch nicht. Die Partner hatten bereits angekündigt, ihre Zusammenarbeit beim Elektrobaukasten von VW für leichte Nutzfahrzeuge auszubauen. Auch bei einem möglichen Nachfolger für den Pick-up Amarok sprachen sie miteinander.

Konkret sehen die erweiterten Vereinbarungen nun vor, dass Ford ein E-Auto für den europäischen Markt anbietet, in dem der Modulare Elektrobaukasten (MEB) von VW als Grundtechnologie zum Einsatz kommt. Außerdem kündigte der niedersächsische Autohersteller an: "Ford entwickelt einen mittelgroßen Pick-up, der von VW-Nutzfahrzeuge (VWN) in ausgewählten Marken entsprechend adaptiert wird."

Es gebe darüber hinaus noch weitere Projekte. So plane VWN einen Stadtlieferwagen, Ford einen "Transporter im Ein-Tonner-Segment". Volkswagen hatte auch angekündigt, in die auf autonomes Fahren spezialisierte Firma Argo AI einzusteigen - diese Investition werde folgen, hieß es. Die geplante Beteiligung an der Ford-Tochter soll nach bisherigen Angaben im ersten Halbjahr umgesetzt werden. Beide Konzerne wollen bei E- und Roboterautos ihre Kräfte bündeln./jap/DP/jha