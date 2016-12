VW und der Dieselskandal!

Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

Liebe Leser,

starke Nerven mussten letzte Woche die Anleger von VW beweisen, denn auch wenn eine Einigung in der Diesel-Affäre in den USA bevorstehen könnte, so könnte die Entschädigungssumme dabei um 1 Milliarde USD erhöht werden. Was bedeutet das im Allgemeinen für den Autobauer und kann sich die Situation wieder beruhigen?

Auch wegen des künftigen Präsidenten Donald Trump wird es für VW langsam heiß in den USA, auch eine Einigung des Autobauers mit den zuständigen US-Behörden könnte bald vor einem Abschluss stehen. Es geht um die großen 3,0-Liter-Dieselmotoren, welche nicht nur bei VW, sondern auch bei der Tochter Audi Verwendung finden.

Etwa 20.000 Fahrzeuge der ersten Generation jenes Motortyps will VW demnach zurücknehmen und 60.000 Autos der zweiten Generation wieder regelkonform instandsetzen. Auch die Entschädigungssumme soll um 1 Milliarde Dollar erhöht werden.

Seit Beginn des Abgasskandals gibt es unzählige Verfahren, die dem Unternehmen nachhaltig schaden und die man sich nun in den Griff zu bekommen erhofft. Eine Milliarde mehr oder weniger wirkt fast irrelevant. Doch wie werden die Aktionäre auf die Nachricht reagieren? Wir bleiben für Sie am Ball.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse