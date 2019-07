VW und BMW fahren Daimler davon!

Für Volkswagen scheint die Diesel-Affäre in den USA weitgehend ausgestanden: Gute Verkaufszahlen des neuen VW Jetta und des SUV Atlas haben laut Unternehmensangaben den Absatz im Juni im Jahresvergleich um zehn Prozent auf 31.725 Neuwagen steigen lassen. Im bisherigen Jahresverlauf steht für VW damit ein Plus von 6,8 Prozent bei den Absatzzahlen in den USA. Doch der Aufwind erreicht offenbar nicht ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



