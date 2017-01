VW und Audi: Dieser Schritt ist aufsehenerregend!

Weitere Suchergebnisse zu "Audi":

letzte Woche mussten die Anleger von VW und Audi einige Neuigkeiten verdauen, denn in den USA geriet nicht nur VW aufgrund des Abgasskandals in Verruf, sondern auch die Tochter Audi. Auch die Ingolstädter mussten die peinliche Tatsache eingestehen, verwerfliche Tricksereien in Bezug auf Diesel-Motoren getätigt zu haben. Die wichtigsten diesbezüglichen Nachrichten, die letzte Woche VW und Audi und deren Kurse bewegt haben waren folgende:

Die Hintergründe des Skandals! Konkret geht es hierbei wie bei VW um den TDI-Dieselmotor mit der Typenkennzeichnung V6, der unter anderem in den Modellen A7 und A8 Verwendung findet. Als Ergebnis langwieriger Verhandlung mit den zuständigen Behörden und privaten Klägern werden nun von den insgesamt rund 80.000 betroffenen Fahrzeugen etwa 20.000 zurückgekauft und 60.000 gesetzeskonform nachgerüstet.

Dieselautos in den USA? Doch wie sieht es in der Zukunft mit Audi-Dieselautos in den USA aus? Laut Reuters, unter Berufung auf Dietmar Voggenreiter, Vertriebsvorstand bei Audi, will Audi den Diesel in die USA zurückbringen, denn dort gebe es eine deutliche Nachfrage nach massiven Geländewagen mit Dieselmotoren. Scott Keogh, USA-Chef von Audi sagte zudem, dass der verhängnisvolle TDI-Dieseltyp von Vornherein nur als Übergangslösung angedacht war. Auch schränkte Keogh die Bemühungen einer Dieseloffensive langfristig ein, denn ab 2020 seien die Dieselsysteme im Vergleich zur aufkommenden Elektroalternative ohnehin zu teuer und dadurch nicht mehr lohnenswert.

Kann Audi in den USA eine zumindest mittelfristige Re-Etablierung der Audi-Dieselfahrzeuge erreichen? Wir bleiben für Sie dran.

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

