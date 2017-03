VW tut sich mit Infineon zusammen!

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

mit der Strategie TRANSFORM 2025+ startet der Volkswagen Konzern ein Programm für Schlüsseltechnologien der Zukunft. Als ersten Partner stellte der Automobilhersteller Infineon Technologies vor. Im direkten Dialog mit dem weltweit führenden Chiphersteller geht Volkswagen neue Wege einer gemeinsamen Entwicklung im Bereich Halbleiterlösungen.

Entwicklungszeiten werden reduziert!

Innovative Halbleiter, wie Sensoren für die Umfelderkennung oder Mikrocontroller für die Datenverarbeitung, sind Schlüsseltechnologien in jedem automatisiert und elektrisch fahrenden Fahrzeug. Um den Anforderungen auf diesem Gebiet auch künftig gerecht zu werden, hat Volkswagen das strategische Halbleiter-Programm ins Leben gerufen. Dabei kooperiert das Unternehmen direkt mit Chipherstellern. Laut Dr. Volkmar Tanneberger, Leiter Elektrik- und Elektronik-Entwicklung bei Volkswagen, werden Entwicklungszeiten durch künftige gemeinsame Werkzeuge wie dem „Virtual Prototyping“ weiter reduziert. „Und dies, obwohl die Komplexität der Systeme weiter ansteigen wird“, so Tanneberger in einer Pressemitteilung.

„Alle Fahrzeugklassen bald automatisiert und vollelektrisch“!

Wie Peter Schiefer, Präsident der Division Automotive der Infineon Technologies AG, in der Pressemitteilung von Volkswagen erklärt, macht die Mikroelektronik von Infineon Autofahren sauberer, sicherer und komfortabler. Leistungsfähige Halbleiter sind laut Schiefer der Garant für das Auto der Zukunft: „Mit uns fahren alle Fahrzeugklassen möglichst bald automatisiert und vollelektrisch.“

