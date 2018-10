VW tauscht US-Chef aus - Audi-Manager übernimmt

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

HERNDON (dpa-AFX) - Volkswagen stellt seine US-Spitze nach nur rund zweieinhalb Jahren abermals neu auf.



Am 1. November werde Scott Keogh, derzeit noch US-Chef der VW -Tochter Audi , das Amt von Hinrich Woebcken übernehmen, teilte der Autokonzern am Mittwoch mit. Keogh übernimmt sowohl den Chefposten bei der US-Tochter VW of America als auch die Leitung der Region Nordamerika insgesamt. Der ehemalige BMW -Manager Woebcken soll als Berater im Unternehmen bleiben. Er hatte im April 2016 als US-Chef von Michael Horn übernommen, der nach den Strapazen des "Dieselgate"-Skandals das Handtuch warf.

Woebckens Nachfolger Keogh ist 49 Jahre alt und bereits seit 2006 für Audi tätig, seit 2012 leitet er das US-Geschäft. Unter seiner Führung sind die Verkäufe des Premiumherstellers in den USA stetig gestiegen. Dem 58-jährigen Woebcken war es bei VW gelungen, den Absatz nach einem zwischenzeitlichen Einbruch im Zuge des Abgas-Skandals mit einer SUV-Offensive wieder deutlich anzukurbeln. Insgesamt tut sich Volkswagen auf dem US-Markt jedoch seit Jahren schon schwer./hbr/DP/fba