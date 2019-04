VW stellt Teststrecke für autonomes Fahren in deutscher Großstadt vor

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

HAMBURG (dpa-AFX) - Der VW -Konzern stellt am Mittwoch (9.30 Uhr) in Hamburg seine erste Teststrecke für autonomes Fahren in einer deutschen Großstadt vor.



Ab sofort sollen fünf Elektro-Golf autonom in der Hansestadt unterwegs sein, bestückt mit Laserscannern, Kameras, Ultraschallsensoren und Radaren. Die Ergebnisse der Fahrten sollen in die zahlreichen Forschungsprojekte des Konzerns zum autonomen Fahren und zur Optimierung des Individualverkehrs eingehen. Der Leiter der VW-Konzernforschung, Axel Heinrich, wird gemeinsam mit Wirtschaftssenator Michael Westhagemann (parteilos) das Projekt präsentieren.

Hamburg hatte die rund neun Kilometer lange Teststrecke im vergangenen Jahr definiert und damit begonnen, sie mit zusätzlicher verkehrs- und informationstechnischer Infrastruktur auszurüsten. Sie soll nutzeroffen und herstellerunabhängig für Versuche von autonomem und vernetztem Fahren dienen./egi/DP/fba