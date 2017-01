VW sorgt für positive Überraschung!

Liebe Leser,

der VW-Konzern hat dieser Tage die Zahlen für die Nutzfahrzeugsparte im Geschäftsjahr 2016 bekannt gegeben. Vordergründig klingt das Ergebnis gut. Der Autohersteller erreichte einen Zuwachs von 3 %, obwohl die Branche aufgrund der schwächelnden Nachfrage in den Schwellenländern in der Krise ist. Doch ein genauerer Blick auf die Zahlen offenbart, dass es zwischen den drei Töchtern MAN, Scania und Volkswagen Caminhões e Ônibus signifikante Unterschiede zu verzeichnen gibt.

Volkswagen Truck & Bus mit Absatzplus von 3%

Insgesamt verkaufte VW im letzten Jahr 184.000 LKWs und Busse. MAN Truck & Bus konnte ein Absatzplus von 5% vermelden (83.200 Fahrzeuge). Bei der Tochter Scania waren es sogar +6% (81.350 Lkw und Busse). Damit liegt Scania deutlich über dem Branchentrend, was aus Sicht der Muttergesellschaft höchst erfreulich sein dürfte. Lediglich Volkswagen Caminhões e Ônibus musste Einbußen hinnehmen. Der Absatz ging dabei um ca. 17% auf 20.370 Fahrzeuge zurück.

Andreas Renschler, CEO der Nutzfahrzeugsparte, wollte verständlicherweise dennoch das Positive an der Etnwicklung hervorheben: „Die Krise in Brasilien, der Brexit in Europa und die schwierige Lage im Nahen Osten – das Jahr 2016 war turbulent. Vor diesem Hintergrund sind wir mit der erreichten Absatzsteigerung sehr zufrieden. Ermöglicht haben das unsere hervorragenden Produkte und ein motiviertes, kundenbezogenes Team. Damit konnten wir die Absatzschwäche in manchen Märkten durch Verkaufserfolge in anderen mehr als ausgleichen.“



Ein Gastbeitrag von Peter Niedermeyer.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse