VW: Das sind die Highlights aus dem neuen Sortiment!

auf dem Genfer Automobil-Salon stellen die Hersteller alljährlich neue Fahrzeuge vor, mit denen sie künftig ihren Verkauf ankurbeln wollen. So auch in diesem Jahr vom 9. bis zum 19. März. Unter anderem hat die Marke Volkswagen (VW) nun die Modelle präsentiert, mit der sie auf der Messe begeistern will.

„Echte Herausforderung für die Premiumwettbewerber“

Der Höhepunkt der Neuvorstellungen ist dem Hersteller zufolge das brandneue Fastback-Modell Arteon. Mit dem Coupé-artigen Auto will VW sogar den Platzhirschen in der Premiumklasse Konkurrenz machen. „Der neue Arteon hat die Proportionen eines Gran Tourismo mit hochfunktionalem Gesamtkonzept. Er verfügt über allerneueste Infotainment-Features und teilautomatisierte Fahrfunktionen“, sagte VW-Markenvorstand Herbert Diess. Darüber hinaus biete der neue VW „ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und ist daher eine echte Herausforderung für die Premiumwettbewerber“, so Diess weiter.

Europa-Premiere in Genf

Zudem feiert der neue VW Tiguan Allspace in Genf seine Europa-Premiere. Im Vergleich zum bisherigen Tiguan bietet der Allspace im beliebten SUV-Segment deutlich mehr Platz für bis zu sieben Fahrgäste. Der Tiguan Allspace soll im September in den ersten Ländern in Europa auf den Markt kommen. Vier Monate vorher, im Mai, soll der Vorverkauf beginnen.

Ein Gastbeitrag von Rainer Lenzen.

