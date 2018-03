VW: Das sieht gut aus!

Liebe Leser,

die Fahrzeuge des Wolfsburger Autobauers sind offenbar auch im neuen Jahr weltweit gefragt: Wie VW am Freitag bekannt gab, konnte der Konzern im Februar seine Fahrzeugauslieferungen steigern. Starke Zuwächse erreichte man in China und in Russland.

Die Gesamtzahlen

Im Februar lieferte der Konzern laut eigenen Angaben 737.700 Neuwagen aus. Dies entspreche einem Plus von 7,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Damit summiere ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Marco Schnepf.