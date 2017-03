VW schließt zukunftsweisenden Deal ab!

Liebe Leser,

der Volkswagen-Konzern und sein Subunternehmen Skoda haben eine Zusammenarbeit mit Tata Motors vereinbart, um die Optionen einer langfristigen sowie strategischen Kooperation in ausgewählten Gebieten zu prüfen. Die strategische Allianz zielt darauf ab, die jeweilige Expertise der Partner bei der Entwicklung gemeinsamer Komponenten und vielleicht sogar Konzepte für Fahrzeuge zusammenzuführen. Volkswagen-Vorstandsvorsitzender Matthias Müller, Skoda-Markenchef Bernhard Maier sowie Günter Butschek, CEO und Managing Director bei Tata Motors, signierten eine entsprechende Vereinbarung, wie Volkswagen in einer Pressemitteilung erklärte.

Strategische Partnerschaft in Indien?

In der nun unterzeichneten Absichtserklärung sieht Volkswagen einen weiteren grundlegenden Schritt im Rahmen der „TOGETHER – Strategie 2025“, an dessen Ende eine strategische Partnerschaft im Wachstumsmarkt Indien stehen könnte. Skoda zeichnet im Zuge der Arbeitsteilung zwischen den einzelnen Unternehmen des Konzerns für das Projekt verantwortlich. Der Fokus liegt laut Volkswagen zunächst auf der Nutzung von Marktkenntnissen und lokalen Entwicklungsexpertisen. Auf Sicht will Volkswagen sein Produktportfolio in den zügig wachsenden Märkten ausweiten.

Weitere Anlage geht bald in Betrieb!

„Mit der beabsichtigen strategischen Partnerschaft mit Tata Motors wollen wir konzern- und markenübergreifend die Voraussetzungen schaffen, um kundenadäquate Mobilitätslösungen auch für die neuen, schnell wachsenden Automobilmärkte anbieten zu können“, erläutert Müller in der Pressemitteilung: „Wir wollen mit geeigneten Produkten in den unterschiedlichsten Weltregionen nachhaltig und profitabel wachsen. Daher werden wir die regionale Wachstumsstrategie konsequent vorantreiben.“

Ein Beitrag von Rainer Lenzen.