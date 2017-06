VW punktet auf dem wichtigsten Markt!

Liebe Leser,

mit VW hat die Kernmarke des Volkswagen-Konzerns jüngst ihre Verkaufszahlen für den Monat Mai vorgelegt. Wir informieren Sie über die wichtigsten Entwicklungen.

So entwickelten sich die Märkte

Die Marke VW lieferte im Berichtsmonat insgesamt 513.500 Fahrzeuge aus. Auf Jahresbasis entspricht dies einem Plus von 3,5%.

Der mit Abstand größte Einzelmarkt für VW bleibt China, wo die Marke ihren Absatz im Mai um 4,0% auf 241.600 Einheiten steigerte. Seit Jahresbeginn verzeichnete der Hersteller im Reich der Mitte auf Jahresbasis allerdings ein Minus von 0,7% auf gut 1,16 Mio. Fahrzeuge.

Mit Blick auf die Regionen verbuchte VW das größte Plus in Zentral- und Osteuropa, wo die Auslieferungen im Mai um 22,7% auf 22.900 Einheiten zulegten. Auch per Ende Mai stand dort ein deutliches Plus von 18,0% zu Buche. Durchwachsener sieht es auf dem Heimatmarkt aus: Im Mai konnte der Fahrzeughersteller den Absatz in Deutschland zwar um 6,0% auf 50.800 Einheiten steigern. Seit Jahresbeginn liegt VW dort mit 225.800 Verkäufen aber um 5,6% unter dem entsprechenden Vorjahresniveau.

„Wettbewerbsposition wird sich weiter verbessern“

„Der Mai war ein erfolgreicher Monat für die Marke Volkswagen“, kommentierte VW-Vertriebschef Jürgen Stackmann: „Im Gesamtzeitraum Januar bis Mai liegen wir damit insgesamt auf dem Niveau des Vorjahres.“

Stackmann sieht ein „positives Momentum“ durch den Start des VW Atlas in den Vereinigten Staaten, das der Autobauer in den nächsten Monaten durch weitere neue Modelle ausbauen möchte. „Die Wettbewerbsposition der Marke Volkswagen wird sich weiter verbessern“, verspricht Stackmann.

