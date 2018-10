VW: Das ist eine Weltpremiere!

Im Sommer wurde bekannt, dass VW die Produktionskapazität seines Standorts im chinesischen Foshan mit einem zweiten Werk von 300.000 auf 600.000 Fahrzeuge pro Jahr verdoppeln will. Das Werk, in dem seit April der T-Roc vom Band läuft, spiele neben den neuen Werken des Gemeinschaftsunternehmens FAW-Volkswagen in Qingdao und Tianjin eine wichtige Rolle bei der Elektrifizierungsstrategie in China, hieß es damals. Doch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Achim Graf.