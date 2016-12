VW investiert in zukunftsweisende Technologie!

Liebe Leser,

versucht man in den Innenstädten dieser Republik Parkplätze zu ergattern, stoßen Autofahrer zuweilen auf verschiedene Probleme. Zum einen wäre da der Fakt, dass die Städte geradezu überbelegt mit Fahrzeugen sind, was für eine schnelle Parkplatzsuche nicht gerade förderlich ist. Zum anderen benötigen viele Parkscheinautomaten Kleingeld, welches man nicht immer zur Verfügung hat. Zumindest für das zweite Problem gibt es seit einiger Zeit eine Lösung – das bargeldlose Bezahlen via Smartphone-App.

Wie aus einer Unternehmensmitteilung des Wolfsburger Autobauers VW zu entnehmen ist, werde die Finanzsparte des Konzerns (Volkswagen Financial Services) den kanadischen Betreiber PayByPhone übernehmen. PayByPhone mit Sitz in Vancouver ist ein weltweit führender Anbieter, der sich auf das bargeldlose Bezahlen von Parkscheinen spezialisiert hat. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, dass die VW-Tochter stattliche 26,5 Millionen Pfund an den vorherigen Eigner PayPoint zahlen werde.

PayByPhone ist in den USA, Kanada, Australien, aber auch in Frankreich sowie der Schweiz tätig und hat – laut Unternehmensangaben – im Jahre 2016 insgesamt 60 Millionen Zahlungen in einem Gesamtwert von 240 Millionen Euro durchgeführt.

Eine ambitionierte Investition in die Zukunft

Für VW ist jene Übernahme eine weitere ambitionierte Investition in die angestrebte Digitalisierung von Dienstleistungen rund um das Auto. Bereits letztes Jahr hatte die VW-Tochter einen ähnlichen Betreiber (Sunhill Technologies) übernommen. Das bargeldlose Bezahlen bedeutet nicht nur einen Komfortvorteil für Verbraucher, sondern kann auch für Unternehmen aufgrund reduzierter Betriebskosten lukrativ sein.

Ein Gastbeitrag von Norman Stepuhn.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse